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Кулеба: российские туристы не должны слоняться за границей, пока их страна ведет кровавую войну

"Европейская правда"Четверг, 11 августа 2022, 15:51

Инициатива Украины по ограничению возможности для граждан России посещать Европу набирает обороты в ЕС.

Об этом заявил во время онлайн-брифинга министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет "Европейская правда".

"Латвия уже прекратила выдачу виз. Финляндия и Эстония поддержали такие планы. Вскоре тему обсудят на уровне Евросоюза", – сказал Кулеба.

Министр отметил, что Украина не воспринимает аргумент о том, что якобы такой шаг ограничит возможность выезда для россиян, которые не поддерживают путинский режим.

"Для преследуемых людей всегда останется возможность политического убежища. А вот российские туристы в футболках СССР, буквами Z и все остальные подобные им не должны слоняться иностранными пляжами, достопримечательностями, магазинами, ресторанами, пока их страна ведет кровавую захватническую войну в Европе", - сказал Кулеба.

Напомним, через неделю в Эстонии вступит в силу решение, согласно которому в страну не будут пускать россиян с выданными Эстонией шенгенскими визами за несколькими исключениями.

Министр иностранных дел председательствующей в Совете Европейского Союза Чехии Ян Липавский в среду поддержал полный запрет на выдачу шенгенских виз для граждан России, ранее предложенный некоторыми странами ЕС.

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Премьер-министр Финляндии Санна Марин также выступает за ограничение выдачи туристических виз россиянам на общеевропейском уровне.

В Еврокомиссии заявили, что готовы идти дальше в  деле о введении новых санкций против РФ, но это компетенция государств-членов.

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Темы: туризмРосcия
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