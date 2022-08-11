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РФ создала фейковый сайт "Фонда Зеленского" для дискредитации президента - ГУР

Четверг, 11 августа 2022, 16:47
РФ создала фейковый сайт Фонда Зеленского для дискредитации президента - ГУР
Эмблема ГУР, Facebook разведки

По информации разведки, российские спецслужбы создали фейковый сайт так называемого "Фонда Зеленского" и подготовили широкую медийную кампанию для дискредитации президента Украины.

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Telegram

Дословно: Администрация президента РФ согласовала создание новой структуры, аффилированной с российскими спецслужбами. Ее главной задачей станет воплощение информационной акции, направленной на дискредитацию президента Украины Владимира Зеленского в странах Западной Европы.

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В ближайшее время ожидается полноценный запуск проекта и начало широкой медийной кампании по раскрутке". 

Детали: По информации ГУР, на сайте будут предлагать иностранным гражданам и учреждениям приобщиться к "деятельности" фонда.

Враг планирует, как отмечают в разведке, публиковать "ассортиментную линейку" и регистрировать фонд на торговых площадках Европы. Фонд будут рекламировать по принципу "сетевого маркетинга" для распространения информации в медиапространстве.

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В ГУР добавляют, что по состоянию на 10 августа завершены следующие работы:

  • создан сайт;
  • подготовлены для распространения в социальных сетях фейковые скриншоты якобы публикаций известных СМИ о создании фонда;
  • создана база т.н. "сетевых лидеров" и блоггеров для дальнейшего распространения материалов;
  • подготовлены мемы и комментарии для социальных сетей.

Темы: РосcияЗеленский
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