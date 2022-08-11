Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ создала фейковый сайт "Фонда Зеленского" для дискредитации президента - ГУР

Четверг, 11 августа 2022, 16:47
Эмблема ГУР, Facebook разведки

По информации разведки, российские спецслужбы создали фейковый сайт так называемого "Фонда Зеленского" и подготовили широкую медийную кампанию для дискредитации президента Украины.

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Telegram

Дословно: Администрация президента РФ согласовала создание новой структуры, аффилированной с российскими спецслужбами. Ее главной задачей станет воплощение информационной акции, направленной на дискредитацию президента Украины Владимира Зеленского в странах Западной Европы.

В ближайшее время ожидается полноценный запуск проекта и начало широкой медийной кампании по раскрутке". 

Детали: По информации ГУР, на сайте будут предлагать иностранным гражданам и учреждениям приобщиться к "деятельности" фонда.

Враг планирует, как отмечают в разведке, публиковать "ассортиментную линейку" и регистрировать фонд на торговых площадках Европы. Фонд будут рекламировать по принципу "сетевого маркетинга" для распространения информации в медиапространстве.

В ГУР добавляют, что по состоянию на 10 августа завершены следующие работы:

ВИДЕО ДНЯ
  • создан сайт;
  • подготовлены для распространения в социальных сетях фейковые скриншоты якобы публикаций известных СМИ о создании фонда;
  • создана база т.н. "сетевых лидеров" и блоггеров для дальнейшего распространения материалов;
  • подготовлены мемы и комментарии для социальных сетей.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: РосcияЗеленский
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Авиация ВСУ ударила по опорному пункту и скоплению врага – командование "Юг"

Зеленский просит не рассказывать о планах ВСУ: Не время для тщеславия

98% украинцев верят в победу, 91% поддерживают Зеленского – опрос

фотоПутин послал Медведева в Украину, и тот приехал

Кулеба ответил Шольцу: Это война не только Путина, россияне преимущественно ее поддерживают

США поддерживают создание демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС

Все новости...
Росcия
Россияне 4 раза за день обстреляли ЗАЭС и окрестности – Энергоатом
Захарова о решении Латвии признать РФ спонсором терроризма: "животная ксенофобия" и "неонацизм"
В управление АРМА передали технику и автомобили российской компании на 30 миллионов
Последние новости
02:58
Госдеп: российские военные несколько недель учились управлять иранскими дронами
02:25
США озвучили требования для ядерной безопасности на ЗАЭС
01:26
Авиация ВСУ ударила по опорному пункту и скоплению врага – командование "Юг"
01:08
Обстрелы Сумщины: враг уничтожил поле пшеницы и повредил дома
00:37
Amnesty International не собирала данных в "фильтрационных лагерях" – заявление
23:48
Вучич заговорил о планах Косово "ликвидировать" сербов на своей территории
23:23
Зеленский просит не рассказывать о планах ВСУ: Не время для тщеславия
23:20
В финском Тампере закрылся проект "Дом Украины" из-за конфликта двух организаций
23:04
Зеленский: Только полный уход россиян из ЗАЭС восстановит атомную безопасность для Европы
23:03
В очереди на восстановление – более 700 построек. Как волонтеры помогают отстраивать Чернигов
Все новости...