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Генсек ООН закликав припинити військові дії поблизу Запорізької АЕС

"Європейська правда"Четвер, 11 серпня 2022, 19:48
Антоніу Гутерреш, фото Getty Images

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що глибоко стурбований ситуацією, що розвивається на Запорізькій атомній електростанції та навколо неї.

Про це йдеться у заяві на сайті ООН, пише "Європейська правда".

"На жаль, замість деескалації, протягом останніх кількох днів надходять повідомлення про подальші дуже тривожні інциденти, які, якщо вони продовжуватимуться, можуть призвести до катастрофи. Я закликаю негайно припинити всі військові дії в безпосередній близькості від станції та не цілитися у її об’єкти чи околиці", - йдеться у заяві.

Гуттереш також закликав "сторони вивести військовий персонал і техніку зі станції та утриматися від подальшого розгортання сил або обладнання на місці". При цьому він не згадав, що ЗАЕС обстрілюють російські військові.

"Об’єкт не можна використовувати як частину жодної військової операції. Натомість потрібна термінова домовленість на технічному рівні щодо безпечного периметра демілітаризації, щоб гарантувати безпеку території", - заявив він.

Як стало відомо, Росія запросила на 11 серпня провести засідання Ради Безпеки ООН, брешучи про обстріли українськими військами Запорізької АЕС.

Нагадаємо, 6 серпня Євросоюз засудив ведення Росією військової діяльності з території довкола Запорізької АЕС.

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Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з главою Євроради Шарлем Мішелем закликав запровадити санкції проти атомної галузі та ядерного палива РФ. МЗС Молдови висловило стурбованість через ситуацію на Запорізькій АЕС і закликало допустити на станцію експертів МАГАТЕ.

9 серпня у МАГАТЕ заявили, що обстріл ЗАЕС завдав шкоди станції, але радіація в нормі.

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Теми: ООНЗАЕС
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