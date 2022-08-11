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Генсек ООН призвал прекратить военные действия вблизи Запорожской АЭС

"Европейская правда"Четверг, 11 августа 2022, 19:48
Генсек ООН призвал прекратить военные действия вблизи Запорожской АЭС
Антониу Гутерреш, фото Getty Images

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что глубоко обеспокоен развивающейся ситуацией на Запорожской атомной электростанции и вокруг нее.

Об этом говорится в заявлении на сайте ООН, пишет "Европейская правда".

"К сожалению, вместо деэскалации, в последние несколько дней поступают сообщения о дальнейших очень тревожных инцидентах, которые, если они будут продолжаться, могут привести к катастрофе. Я призываю немедленно прекратить все военные действия в непосредственной близости от станции и не целиться в ее объекты или окрестности", - говорится в заявлении.

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Гуттереш также призвал "стороны вывести военный персонал и технику со станции и удержаться от дальнейшего развертывания сил или оборудования на месте". При этом он не упомянул, что ЗАЭС обстреливают российские военные.

"Объект нельзя использовать как часть ни одной военной операции. Вместо этого нужна срочная договоренность на техническом уровне относительно безопасного периметра демилитаризации, чтобы обеспечить безопасность территории", - заявил он.

Как стало известно, Россия запросила на 11 августа провести заседание Совета Безопасности ООН, заявляя об обстрелах украинскими войсками Запорожской АЭС.

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Напомним, 6 августа Евросоюз осудил ведение Россией военной деятельности с территории вокруг Запорожской АЭС.

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем призвал ввести санкции против атомной отрасли и ядерного топлива РФ на фоне обстрелов ЗАЭС.

9 августа в МАГАТЭ заявили, что обстрел ЗАЭС нанес ущерб станции, но радиация в норме.

Темы: ООНЗАЭС
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