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Путін послав Медведєва в Україну, і той приїхав

Євген КізіловЧетвер, 11 серпня 2022, 21:37
Пушилін і Медведєв дивляться одне на одного, фото з телеграм-каналу останнього

Колишній президент Росії та нинішній заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв відвідав окуповану частину Луганської області, де за дорученням Володимира Путіна провів нараду з безпеки.

Джерело: Медведєв у Telegram

Пряма мова: "У четвер відвідав "Луганську народну республіку", де зустрівся з головами "ЛНР" Леонідом Пасічником та "ДНР" Денисом Пушиліним".

Деталі: За словами Медведєва, він за дорученням Путіна провів нараду щодо безпеки на окупованих Росією територіях сходу України.

 

Медведєв повідомив, що у нараді також взяли участь генеральний прокурор РФ Ігор Краснов, перший заступник керівника Адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко, голова МВС Володимир Колокольцев, голова Мінбуду Ірек Файзуллін, директор ФСБ Олександр Бортніков, голова Слідчого комітету Олександр Бастрикін.

Крім того, розповів Медведєв, "особливу увагу" на засіданні приділили "гармонізації законодавства "ЛНР" та "ДНР" із законодавством РФ".

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Що передувало: У середині червня Медведєв якось розмріявся, що України за два роки вже не буде.

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Теми: МедведєвДонбасПутін
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