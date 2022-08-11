Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Путін послав Медведєва в Україну, і той приїхав

Євген КізіловЧетвер, 11 серпня 2022, 21:37
Путін послав Медведєва в Україну, і той приїхав
Пушилін і Медведєв дивляться одне на одного, фото з телеграм-каналу останнього

Колишній президент Росії та нинішній заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв відвідав окуповану частину Луганської області, де за дорученням Володимира Путіна провів нараду з безпеки.

Джерело: Медведєв у Telegram

Реклама:

Пряма мова: "У четвер відвідав "Луганську народну республіку", де зустрівся з головами "ЛНР" Леонідом Пасічником та "ДНР" Денисом Пушиліним".

Деталі: За словами Медведєва, він за дорученням Путіна провів нараду щодо безпеки на окупованих Росією територіях сходу України.

 

Медведєв повідомив, що у нараді також взяли участь генеральний прокурор РФ Ігор Краснов, перший заступник керівника Адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко, голова МВС Володимир Колокольцев, голова Мінбуду Ірек Файзуллін, директор ФСБ Олександр Бортніков, голова Слідчого комітету Олександр Бастрикін.

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, розповів Медведєв, "особливу увагу" на засіданні приділили "гармонізації законодавства "ЛНР" та "ДНР" із законодавством РФ".

 

Що передувало: У середині червня Медведєв якось розмріявся, що України за два роки вже не буде.

Теми: МедведєвДонбасПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
Медведєв
Медведєв з самого ранку почав лякати світ апокаліпсисом
Медведєв допустив анексію Росією Абхазії і Південної Осетії
Медведєв розмріявся, що Захід благатиме про переговори з РФ, хоч через десятиліття
Останні новини
11:07
Нафта дорожчає через падіння експорту РФ і побоювань щодо ситуації в Червоному морі
11:06
фотоДвоє "воєнкорів” у Пітері поскаржилися, що їм залили монтажною піною двері
10:49
The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади
10:47
відеоМиколаївські морпіхи спалили ворожий "Солнцепьок"
10:44
фотоБіля "Вернадського" вилупилися перші у 2023 році пінгвінята
10:41
відео, фотоРакетний удар по багатоповерхівці: у Запоріжжі затримали коригувальника
10:31
Кремль отримав 1,25 мільярда доларів після відходу західних компаній із РФ – NYT
10:24
Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві
10:20
Економічні умови Китаю у 2024 році покращаться – чиновники
10:18
Чи є користь від 5-хвилинних тренувань – думки вчених розділилися
Усі новини...
Реклама: