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Медведєв розмріявся, що України за два роки вже не буде

Олена РощінаСереда, 15 червня 2022, 10:59
Дмитро Медведєв, фото партії "Єдина РОсія"

Заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв поставив під сумнів існування у майбутньому України, проти якої Росія веде війну.

Джерело: Дмитро Медведєв у Telegram

Пряма мова: "Бачив повідомлення, що Україна за ленд-лізом хоче отримати від своїх заокеанських господарів СПГ (скраплений природний газ – ред.) з оплатою постачання через 2 роки. Інакше цієї зими просто замерзне.

Тільки питання. А хто сказав, що за два роки Україна взагалі існуватиме на мапі світу?

Хоча американцям уже все одно – вони настільки вклалися в проєкт "анти-Росія", що решта для них дрібниця".

Чому це важливо: Таким чином Дмитро Медведєв визнав, що метою Росії є знищення України, що причина війни – не в жителях Донбасу, не в загрозі від НАТО і тим більше не в уявних "біолабораторіях" та "ядерних розробках".

Передісторія: Росія 8 років вела гібридну війну проти України, окупувавши у 2014 році півострів Крим та частину сходу України, а 24 лютого 2022 року розпочала повномасштабне відкрите вторгнення в Україну.

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Володимир Путін та його пропагандисти називають війну "спеціальною військовою операцією".

Кремль брехав, що не планує війну, що не прагне змінити владу в Україні, а своєю метою називав захист чи так зване "звільнення" Донбасу від законної влади, тоді як насправді бажає захопити Україну повністю.

Найближчою метою російської армії, як бачиться, є контроль над східними й південними областями України для того, щоб окупований Крим отримував воду з материка та мав сухопутний шлях до РФ.

Теми: МедведєвРосіявійнаУкраїна
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