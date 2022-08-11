Путин послал Медведева в Украину, и тот приехал

Пушилин і Медведев смотрят друг на друга, фото с телеграм-канала последнего

Бывший президент России и нынешний зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил оккупированную часть Луганской области, где провел совещание по безопасности.

Источник: Медведев в Telegram

Прямая речь: "В четверг посетил "Луганскую народную республику", где встретился с главами "ЛНР" Леонидом Пасечником и "ДНР" Денисом Пушилиным".

Детали: По словам Медведева, он по поручению Путина провел совещание по безопасности на оккупированных Россией территориях востока Украины.

Медведев сообщил, что в совещании также приняли участие генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Минстроя Ирек Файзуллин, директор ФСБ Александр Бортников, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Кроме того, рассказал Медведев, "особое внимание" на заседании уделили "гармонизации законодательств "ЛНР" и "ДНР" с законодательством РФ".

Что предшествовало: В середине июня Медведев как-то размечтался, что Украины через два года уже не будет.