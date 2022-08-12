Неспокійна ніч на Херсонщині: вибухи і затримання

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський повідомив про вибухи на Херсонщині та затримання окупантами.

Джерело: Соболевський у Telegram

Пряма мова: "…у самому Херсоні є інформація про те, що орки знову провели серію нічних обшуків/затримань. Все в кращих традиціях 30-х років СРСР.

Для людей набагато страшніші не звуки прильотів, коли працюють ЗСУ, а шум мотора військового "Уралу", лайка з російським акцентом у себе на подвір'ї та думки, за ким приїхали цього разу".

Деталі: Соболевський повідомив, що ніч на Херсонщині пройшла неспокійно.

Зокрема, була оголошена повітряна тривога. Також надходили повідомлення про вибухи в районі Нової Каховки.

Розповів заступник голови облради і про наявну інформацію щодо затримань у Херсоні.