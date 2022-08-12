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Неспокойная ночь в Херсонской области: взрывы и задержания

Ольга ГлущенкоПятница, 12 августа 2022, 07:15
ФОТО: FACEBOOK.COM/KOLYKHAEV.IGOR

Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский сообщил о взрывах в Херсонской области и задержании оккупантами.

Источник: Соболевский в Telegram

Прямая речь: "…в самом Херсоне есть информация о том, что орки снова провели серию ночных обысков/задержаний. Все в лучших традициях 30-х годов СССР.

Для людей гораздо страшнее не звуки прилетов, когда работают ВСУ, а шум мотора военного "Урала", ругательство с российским акцентом у себя во дворе и мысли, за кем приехали в этот раз".

Детали: Соболевский сообщил, что ночь в Херсонской области прошла неспокойно.

В частности, была объявлена воздушная тревога. Также поступали сообщения о взрывах в районе Новой Каховки.

Рассказал заместитель председателя облсовета и об имеющейся информации о задержаниях в Херсоне.

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Темы: Херсонская областьоккупациявойна
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