Неспокойная ночь в Херсонской области: взрывы и задержания

Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский сообщил о взрывах в Херсонской области и задержании оккупантами.

Источник: Соболевский в Telegram

Прямая речь: "…в самом Херсоне есть информация о том, что орки снова провели серию ночных обысков/задержаний. Все в лучших традициях 30-х годов СССР.

Для людей гораздо страшнее не звуки прилетов, когда работают ВСУ, а шум мотора военного "Урала", ругательство с российским акцентом у себя во дворе и мысли, за кем приехали в этот раз".

Детали: Соболевский сообщил, что ночь в Херсонской области прошла неспокойно.

В частности, была объявлена воздушная тревога. Также поступали сообщения о взрывах в районе Новой Каховки.

Рассказал заместитель председателя облсовета и об имеющейся информации о задержаниях в Херсоне.