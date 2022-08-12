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Луганщина: росіяни намагалися прорвати оборону, але не змогли, готуються до "референдуму"

П'ятниця, 12 серпня 2022, 08:44
Наслідки російських ударів по Луганщині. ФОТО З TELEGRAM СЕРГІЯ ГАЙДАЯ

Російські окупанти 11 серпня намагалися прорвати оборону ЗСУ поблизу 14 населених пунктів на Луганщині, але не змогли і відійшли.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Росіяни з різних боків намагалися прорвати оборону ЗСУ біля 14 населених пунктів, вкотре штурмували Верхньокам’янське, але знов відійшли на попередньо зайняті позиції".

Деталі: Вночі ворог завдав ракетного удару по Луганщині, 7 разів обстрілював зі ствольної та реактивної артилерії, двічі до штурмових дій долучав танкові підрозділи. 

 
Наслідки російських ударів по Луганщині
Фото з Telegram Сергія гайдая

Протягом 11 серпня росіяни 8 разів атакували із повітря. 

 
Наслідки російських ударів по Луганщині 
ФОТО З TELEGRAM СЕРГІЯ ГАЙДАЯ

Наразі, за словами Гайдая, окупанти – попри те, що досі не можуть дотиснути Луганщину, не кажучи вже про Донеччину – впевнені у результатах свого майбутнього псевдореферендуму за приєднання українських областей до Росії.

Він нагадав, що окуповану частину Луганської області відвідав колишній президент Росії та нинішній заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, який обіцяв відремонтувати школи, знищені росіянами.

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Гайдай додав, що окупанти свою турботу про населення наразі демонструють роздачою безкоштовного хліба чи гарячих обідів, водночас росіяни нічого не кажуть мешканцям про майбутню зиму.

За словами голови ОВА, систему опалення, котельні в окупованих містах ніхто не готує.

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Теми: Луганська областьвійнаокупація
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