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Луганщина: россияне пытались прорвать оборону, но не смогли, готовятся к «референдуму»

Пятница, 12 августа 2022, 08:44
Луганщина: россияне пытались прорвать оборону, но не смогли, готовятся к «референдуму»
Последствия российских ударов по Луганщине. ФОТО С TELEGRAM СЕРГИЯ ГАЙДАЯ

Российские оккупанты 11 августа пытались прорвать оборону ВСУ вблизи 14 населенных пунктов в Луганской области, но не смогли и отошли.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Россияне с разных сторон пытались прорвать оборону ВСУ около 14 населенных пунктов, снова штурмовали Верхнекаменское, но снова отошли на ранее занятые позиции".

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Детали: Ночью враг нанес ракетный удар по Луганщине, 7 раз обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии, дважды к штурмовым действиям привлекал танковые подразделения. 

 
Последствия российских ударов по Луганщине
ФОТО С TELEGRAM СЕРГИЯ ГАЙДАЯ

В течение 11 августа россияне 8 раз атаковали с воздуха. 

 
Последствия российских ударов по Луганщине
ФОТО С TELEGRAM СЕРГИЯ ГАЙДАЯ

По словам Гайдая, оккупанты – несмотря на то, что до сих пор не могут дожать Луганщину, не говоря уже о Донетчине – уверены в результатах своего будущего псевдореферендума за присоединение украинских областей к России.

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Он напомнил, что оккупированную часть Луганской области посетил бывший президент России и нынешний заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, который пообещал отремонтировать школы, уничтоженные россиянами.

Гайдай добавил, что оккупанты свою заботу о населении сейчас демонстрируют раздачей бесплатного хлеба или горячих обедов, в то же время россияне ничего не говорят жителям о предстоящей зиме.

По словам главы ОВА, систему отопления, котельные в оккупированных городах никто не готовит.

Темы: Луганская областьвойнаоккупация
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