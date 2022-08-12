Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Луганщина: россияне пытались прорвать оборону, но не смогли, готовятся к «референдуму»

Пятница, 12 августа 2022, 08:44
Последствия российских ударов по Луганщине. ФОТО С TELEGRAM СЕРГИЯ ГАЙДАЯ

Российские оккупанты 11 августа пытались прорвать оборону ВСУ вблизи 14 населенных пунктов в Луганской области, но не смогли и отошли.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Россияне с разных сторон пытались прорвать оборону ВСУ около 14 населенных пунктов, снова штурмовали Верхнекаменское, но снова отошли на ранее занятые позиции".

Детали: Ночью враг нанес ракетный удар по Луганщине, 7 раз обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии, дважды к штурмовым действиям привлекал танковые подразделения. 

 
Последствия российских ударов по Луганщине
ФОТО С TELEGRAM СЕРГИЯ ГАЙДАЯ

В течение 11 августа россияне 8 раз атаковали с воздуха. 

 
Последствия российских ударов по Луганщине
ФОТО С TELEGRAM СЕРГИЯ ГАЙДАЯ

По словам Гайдая, оккупанты – несмотря на то, что до сих пор не могут дожать Луганщину, не говоря уже о Донетчине – уверены в результатах своего будущего псевдореферендума за присоединение украинских областей к России.

Он напомнил, что оккупированную часть Луганской области посетил бывший президент России и нынешний заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, который пообещал отремонтировать школы, уничтоженные россиянами.

ВИДЕО ДНЯ

Гайдай добавил, что оккупанты свою заботу о населении сейчас демонстрируют раздачей бесплатного хлеба или горячих обедов, в то же время россияне ничего не говорят жителям о предстоящей зиме.

По словам главы ОВА, систему отопления, котельные в оккупированных городах никто не готовит.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Луганская областьвойнаоккупация
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Зеленский предлагает продлить военное положение и мобилизацию до зимы

Минкульт готовит законопроект о статусе английского: в ряде сфер будет обязательным

Чехия официально предложит ЕС запретить выдачу виз россиянам

фото, видеоУкраина призывает мир не допустить судилища над защитниками в Мариуполе

Не предусмотрено даже факультативов: в Киеве не будут преподавать русский

СБУ установила соратника Кадырова, причастного к зверствам на Киевщине

Все новости...
Луганская область
В Луганской области ВСУ отразили штурм врага по восьми направлениям, бои продолжаются - Гайдай
Луганщина: ВСУ отразили попытки штурма россиян на трех направлениях
Оккупированный Северодонецк не сможет перезимовать, люди уезжают – Гайдай
Последние новости
18:48
Налог на импорт: НБУ оценил дополнительные доходы в бюджет в 15-18 миллиардов в месяц
18:39
На Бахмутском направлении ВСУ отражают штурмы, но враг имел частичный успех – сводка
18:30
Кременчуг: звуки взрывов связаны с ликвидацией остатков ракет
18:25
СБУ заблокировала связанную с "Газпромом" украинскую компанию: конфискованное пойдет на ВСУ
18:13
ЕС передал Украине четыре катера для охраны государственной границы
18:00
Европейское космическое агентство начало переговоры о замене российских ракет "Союз" на SpaceX
17:53
Спасатель пробежит ультрамарафон в 800 км, чтобы собрать 2 млн. гривен для ГСЧС
17:53
Правительство ограничило премии для заместителей министров – до 30% оклада
17:50
Умерла связная Романа Шухевича Дария Гусак
17:46
Эстония и Финляндия объединят ракетные системы береговой охраны
Все новости...