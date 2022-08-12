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Розвідка Британії оцінила втрати військових літаків РФ у Криму

"Європейська правда"П'ятниця, 12 серпня 2022, 08:58
Розвідка Британії оцінила втрати військових літаків РФ у Криму
ВИБУХИ В КРИМУ, ФОТО З "КРЫМ СЕГОДНЯ"

У результаті вибухів на військовому ародромі Саки Росія втратила щонайменше 8 бойових літаків, хоча сам аеродром залишився придатним для використання.

Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії в п’ятницю, повідомляє "Європейська правда".

Розвідка відзначає, що початкова причина вибухів 9 серпня невідома, але великі грибоподібні хмари, які видно на відео очевидців, майже напевно виникли в результаті вибуху до чотирьох відкритих складів боєприпасів.

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"Майже напевно внаслідок вибухів було знищено або серйозно пошкоджено щонайменше п'ять винищувачів-бомбардувальників Су-24 та три багатоцільових винищувачі Су-30. Центральний район розосередження зазнав серйозних ушкоджень, але аеродром, ймовірно, залишається придатним до експлуатації", - йдеться в опублікованому огляді.

Втрата 8 бойових літаків становить незначну частку від загального парку літаків, які Росія може використовувати для підтримки війни, відзначається у зведенні. Проте Саки переважно використовувалися як база для авіації Чорноморського флоту ВМФ Росії.

"Спроможність морської авіації флоту зараз значно знижена. Цей інцидент, ймовірно, змусить російську армію переглянути своє сприйняття загрози. Крим, очевидно, розглядався як безпечний тил", - підкреслюється у зведенні.

ВІДЕО ДНЯ

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес в середу сказав, що Лондон ще не з'ясував причини вибухів на російській авіабазі в Криму, але точно не вважає правдоподібними пояснення Росії.

Білий дім заявив про підтримку зусиль України із захисту суверенітету і територіальної цілісності після вибухів на аеродромі в Криму.

Теми: війнаКримРосіяУкраїна
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