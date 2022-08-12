Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Розвідка Британії оцінила втрати військових літаків РФ у Криму

"Європейська правда"П'ятниця, 12 серпня 2022, 08:58
ВИБУХИ В КРИМУ, ФОТО З "КРЫМ СЕГОДНЯ"

У результаті вибухів на військовому ародромі Саки Росія втратила щонайменше 8 бойових літаків, хоча сам аеродром залишився придатним для використання.

Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії в п’ятницю, повідомляє "Європейська правда".

Розвідка відзначає, що початкова причина вибухів 9 серпня невідома, але великі грибоподібні хмари, які видно на відео очевидців, майже напевно виникли в результаті вибуху до чотирьох відкритих складів боєприпасів.

"Майже напевно внаслідок вибухів було знищено або серйозно пошкоджено щонайменше п'ять винищувачів-бомбардувальників Су-24 та три багатоцільових винищувачі Су-30. Центральний район розосередження зазнав серйозних ушкоджень, але аеродром, ймовірно, залишається придатним до експлуатації", - йдеться в опублікованому огляді.

Втрата 8 бойових літаків становить незначну частку від загального парку літаків, які Росія може використовувати для підтримки війни, відзначається у зведенні. Проте Саки переважно використовувалися як база для авіації Чорноморського флоту ВМФ Росії.

"Спроможність морської авіації флоту зараз значно знижена. Цей інцидент, ймовірно, змусить російську армію переглянути своє сприйняття загрози. Крим, очевидно, розглядався як безпечний тил", - підкреслюється у зведенні.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес в середу сказав, що Лондон ще не з'ясував причини вибухів на російській авіабазі в Криму, але точно не вважає правдоподібними пояснення Росії.

ВІДЕО ДНЯ

Білий дім заявив про підтримку зусиль України із захисту суверенітету і територіальної цілісності після вибухів на аеродромі в Криму.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: війнаКримРосіяУкраїна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Зеленський пропонує продовжити воєнний стан і мобілізацію до зими

Мінкульт готує законопроєкт про статус англійської: у певних сферах буде обов’язковою

Чехія офіційно запропонує ЄС заборонити видачу віз росіянам

фото, відеоУкраїна закликає світ не допустити судилища над захисниками в Маріуполі

Не передбачено навіть факультативів: у Києві не викладатимуть російську

СБУ встановила поплічника Кадирова, причетного до звірств на Київщині

Усі новини...
В окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух – мер
Вибухи в Криму: Forbes підрахував вартість знищених російських літаків
Британія обіцяла, Британія виконала: в Україну прибула нова партія РСЗВ M270
Ворог вдарив ракетами з Бєлгорода по Харкову, є руйнування
Останні новини
19:08
відеоПрикордонники показали знищення російського танка
18:57
Посол Німеччини в Україні про порівняння Путіна з Гітлером: паралелі очевидні
18:48
Податок на імпорт: НБУ оцінив додаткові доходи до бюджету у 15-18 мільярдів на місяць
18:39
На Бахмутському напрямку ЗСУ відбивають штурми, але ворог мав частковий успіх – зведення
18:30
Кременчук: звуки вибухів пов'язані з ліквідацією залишків ракет
18:25
СБУ заблокувала пов’язану з "Газпромом" українську компанію: конфісковане піде на ЗСУ
18:13
ФОТОЄС передав Україні чотири катери для охорони державного кордону
18:00
Європейське космічне агентство почало переговори про заміну російських ракет "Союз" на SpaceX
17:53
Рятувальник пробіжить ультрамарафон у 800 км, щоб зібрати 2 млн гривень для ДСНС
17:53
Уряд обмежив премії для заступників міністрів – до 30% окладу
Усі новини...