Разведка Британии оценила потери военных самолетов РФ в Крыму

ВЗРЫВЫ В КРЫМУ, ФОТО С "КРЫМ СЕГОДНЯ"

В результате взрывов на военном ародроме Саки Россия потеряла минимум 8 боевых самолетов, хотя сам аэродром остался пригодным для использования.

Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Британии в пятницу, сообщает "Европейская правда".

Разведка отмечает, что начальная причина взрывов 9 августа неизвестна, но крупные грибовидные облака, которые видны на видео очевидцев, почти наверняка возникли в результате взрыва до четырех открытых складов боеприпасов.

Реклама:

"Почти наверняка в результате взрывов были уничтожены или серьезно повреждены по меньшей мере пять истребителей-бомбардировщиков Су-24 и три многоцелевых истребителя Су-30. Центральный район рассредоточения получил серьезные повреждения, но аэродром, вероятно, остается пригодным к эксплуатации", - говорится в опубликованном. обзоре.

Потеря 8 боевых самолетов составляет незначительную долю общего парка самолетов, которые Россия может использовать для поддержки войны, отмечается в сводке. Однако Саки преимущественно использовались в качестве базы для авиации Черноморского флота ВМФ России.

"Возможности морской авиации флота сейчас значительно снижены. Этот инцидент, вероятно, заставит российскую армию пересмотреть свое восприятие угрозы. Крым очевидно рассматривался как безопасный тыл", - подчеркивается в сводке.

ВИДЕО ДНЯ

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в среду сказал, что Лондон еще не выяснил причины взрывов на российской авиабазе в Крыму, но точно не считает правдоподобными объяснения России.

Белый дом заявил о поддержке усилий Украины по защите суверенитета и территориальной целостности после взрывов на аэродроме в Крыму.