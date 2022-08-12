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Втрати Росії: за добу захисники знищили близько 200 окупантів

Ірина БалачукП'ятниця, 12 серпня 2022, 09:01
Фото Генштабу ЗСУ з Facebook

Росія продовжує нести втрати у загарбницькій війні в Україні – за 170 днів протистояння ЗСУ знищили вже 43 200 окупантів, 1 849 ворожих танків та 4 108 бойових броньованих машин.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.08 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 43 200 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1 849 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4 108 (+8) од,
  • артилерійських систем – 975 (+1) од,
  • РСЗВ – 261 (+0) од,
  • засобів ППО – 136 (+2) од,
  • літаків – 233 (+1) од,
  • гелікоптерів – 193 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 778 (+6) од,
  • крилатих ракет ­– 185 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 021 (+3) од,
  • спеціальної техніки – 90 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.  

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Теми: Росіявійна
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