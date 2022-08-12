Втрати Росії: за добу захисники знищили близько 200 окупантів
П'ятниця, 12 серпня 2022, 09:01
Росія продовжує нести втрати у загарбницькій війні в Україні – за 170 днів протистояння ЗСУ знищили вже 43 200 окупантів, 1 849 ворожих танків та 4 108 бойових броньованих машин.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.08 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 43 200 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 849 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4 108 (+8) од,
- артилерійських систем – 975 (+1) од,
- РСЗВ – 261 (+0) од,
- засобів ППО – 136 (+2) од,
- літаків – 233 (+1) од,
- гелікоптерів – 193 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 778 (+6) од,
- крилатих ракет – 185 (+0) од,
- кораблів/катерів – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 021 (+3) од,
- спеціальної техніки – 90 (+0) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
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