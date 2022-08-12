Втрати Росії: за добу захисники знищили близько 200 окупантів

Росія продовжує нести втрати у загарбницькій війні в Україні – за 170 днів протистояння ЗСУ знищили вже 43 200 окупантів, 1 849 ворожих танків та 4 108 бойових броньованих машин.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.08 орієнтовно склали:

особового складу – близько 43 200 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 849 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 4 108 (+8) од,

артилерійських систем – 975 (+1) од,

РСЗВ – 261 (+0) од,

засобів ППО – 136 (+2) од,

літаків – 233 (+1) од,

гелікоптерів – 193 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 778 (+6) од,

крилатих ракет ­– 185 (+0) од,

кораблів/катерів – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 021 (+3) од,

спеціальної техніки – 90 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.