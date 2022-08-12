Потери России: за сутки защитники уничтожили около 200 оккупантов

Россия продолжает нести потери в захватнической войне в Украине – за 170 дней противостояния ВСУ уничтожили уже 43 200 оккупантов, 1 849 вражеских танков и 4 108 боевых бронированных машин.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.08 ориентировочно составили:

личного состава – около 43 200 (+200) человек ликвидировано,

танков ‒ 1 849 (+3) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4 108 (+8) ед,

артиллерийских систем – 975 (+1) ед,

РСЗО – 261 (+0) ед,

средств ПВО – 136 (+2) ед,

самолетов – 233 (+1) ед,

вертолетов – 193 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 778 (+6) ед,

крылатых ракет – 185 (+0) ед,

кораблей/катеров – 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 3 021 (+3) ед,

специальной техники – 90 (+0) ед.

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.