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Потери России: за сутки защитники уничтожили около 200 оккупантов

Ирина БалачукПятница, 12 августа 2022, 09:01
Потери России: за сутки защитники уничтожили около 200 оккупантов
Фото Генштаба ВСУ c Facebook

Россия продолжает нести потери в захватнической войне в Украине – за 170 дней противостояния ВСУ уничтожили уже 43 200 оккупантов, 1 849 вражеских танков и 4 108 боевых бронированных машин.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.08 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 43 200 (+200) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1 849 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4 108 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 975 (+1) ед,
  • РСЗО – 261 (+0) ед,
  • средств ПВО – 136 (+2) ед,
  • самолетов – 233 (+1) ед,
  • вертолетов – 193 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 778 (+6) ед,
  • крылатых ракет – 185 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3 021 (+3) ед,
  • специальной техники – 90 (+0) ед.

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Темы: Росcиявойна
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