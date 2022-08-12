Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Британія обіцяла, Британія виконала: в Україну прибула нова партія РСЗВ M270

"Українська правда"П'ятниця, 12 серпня 2022, 10:59
Британія обіцяла, Британія виконала: в Україну прибула нова партія РСЗВ M270
М270, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що в Україну прибула чергова партія британських РСЗВ M270.

Джерело: Резніков у Twitter

Пряма мова Резнікова: "Велика Британія обіцяла, Велика Британія виконала! В Україну прибуло більше РСЗВ M270".

Реклама:

Деталі: Резніков подякував міністру оборони Великої Британії Бену Воллесу, і запевнив, що українські військові вміло користуються зарубіжною зброєю на полі бою.

ВІДЕО ДНЯ

Він також зазначив, що невдовзі в Україну прибудуть інші "подарунки" від зарубіжних партнерів.

Що було раніше: 15 липня в Україну прибули перші далекобійні ракетні системи залпового вогню М270.

Теми: зброяВелика БританіяУкраїнавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
зброя
Артилерійські системи та міномети: ЗСУ прийняли на озброєння чергові зразки іноземної зброї
Німеччина передала Україні танки Leopard 1 і радіолокаційну систему TRML-4D
До Білорусі з Росії прибув ешелон із ракетними комплексами "Іскандер-М"
Останні новини
11:07
Нафта дорожчає через падіння експорту РФ і побоювань щодо ситуації в Червоному морі
11:06
фотоДвоє "воєнкорів” у Пітері поскаржилися, що їм залили монтажною піною двері
10:49
The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади
10:47
відеоМиколаївські морпіхи спалили ворожий "Солнцепьок"
10:44
фотоБіля "Вернадського" вилупилися перші у 2023 році пінгвінята
10:41
відео, фотоРакетний удар по багатоповерхівці: у Запоріжжі затримали коригувальника
10:31
Кремль отримав 1,25 мільярда доларів після відходу західних компаній із РФ – NYT
10:24
Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві
10:20
Економічні умови Китаю у 2024 році покращаться – чиновники
10:18
Чи є користь від 5-хвилинних тренувань – думки вчених розділилися
Усі новини...
Реклама: