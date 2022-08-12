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Британія обіцяла, Британія виконала: в Україну прибула нова партія РСЗВ M270

"Українська правда"П'ятниця, 12 серпня 2022, 10:59
М270, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що в Україну прибула чергова партія британських РСЗВ M270.

Джерело: Резніков у Twitter

Пряма мова Резнікова: "Велика Британія обіцяла, Велика Британія виконала! В Україну прибуло більше РСЗВ M270".

Деталі: Резніков подякував міністру оборони Великої Британії Бену Воллесу, і запевнив, що українські військові вміло користуються зарубіжною зброєю на полі бою.

Він також зазначив, що невдовзі в Україну прибудуть інші "подарунки" від зарубіжних партнерів.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: 15 липня в Україну прибули перші далекобійні ракетні системи залпового вогню М270.

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Теми: зброяВелика БританіяУкраїнавійна
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