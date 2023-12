Британія обіцяла, Британія виконала: в Україну прибула нова партія РСЗВ M270

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що в Україну прибула чергова партія британських РСЗВ M270.

Джерело: Резніков у Twitter

Пряма мова Резнікова: "Велика Британія обіцяла, Велика Британія виконала! В Україну прибуло більше РСЗВ M270".

Реклама:

UK promised, UK delivered! 🇺🇦🤝🇬🇧

More M270 MLRS arrived in Ukraine. Thanks to @BWallaceMP and all the 🇬🇧 people! Your support is amazing and so important for Ukraine. Our #UAarmy will skillfully use this "replenishment" at the battlefield.

P.S. More “gifts” will arrive soon. pic.twitter.com/DvVIpz6XjK