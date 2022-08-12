Британия обещала, Британия выполнила: в Украину прибыла новая партия РСЗО M270

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в Украину прибыла очередная партия британских РСЗО M270.

Источник: Резников в Twitter

Прямая речь Резникова: "Великобритания обещала, Великобритания выполнила! В Украину прибыло больше РСЗО M270".

UK promised, UK delivered! 🇺🇦🤝🇬🇧

More M270 MLRS arrived in Ukraine. Thanks to @BWallaceMP and all the 🇬🇧 people! Your support is amazing and so important for Ukraine. Our #UAarmy will skillfully use this "replenishment" at the battlefield.

P.S. More “gifts” will arrive soon. pic.twitter.com/DvVIpz6XjK August 12, 2022

Детали: Резников поблагодарил министра обороны Великобритании Бена Уоллеса и заверил, что украинские военные умело пользуются зарубежным оружием на поле боя.

Он также отметил, что в ближайшее время в Украину прибудут другие "подарки" от зарубежных партнеров.

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Что предшествовало: 15 июля в Украину прибыли первые дальнобойные ракетные системы залпового огня М270.