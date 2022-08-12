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Британия обещала, Британия выполнила: в Украину прибыла новая партия РСЗО M270

"Украинская правда"Пятница, 12 августа 2022, 10:59
М270, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в Украину прибыла очередная партия британских РСЗО M270.

Источник: Резников в Twitter

Прямая речь Резникова: "Великобритания обещала, Великобритания выполнила! В Украину прибыло больше РСЗО M270".

Детали: Резников поблагодарил министра обороны Великобритании Бена Уоллеса и заверил, что украинские военные умело пользуются зарубежным оружием на поле боя.

Он также отметил, что в ближайшее время в Украину прибудут другие "подарки" от зарубежных партнеров.

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Что предшествовало: 15 июля в Украину прибыли первые дальнобойные ракетные системы залпового огня М270.

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Темы: оружиеВеликобританияУкраинавойна
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