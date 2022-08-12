Україна вже повернула тіла 522 захисників, їх вважали зниклими безвісти

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко повідомим, що до України вже повернули тіла 522 захисників, які були у списках зниклих безвісти.

Джерело: Котенко в ефірі національного телемарафону

Пряма мова Котенка: " Є точна цифра тіл наших захисників, які ми забрали, 522 тіла нам вдалося забрати. Ми забираємо (тіла – ред.) з різни напрямків, не тільки з Донецького напрямку, ми забираємо з напрямку Луганського, Харківського".

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Деталі: Котенко запевнив, що Україна працює над тим, щоб забрати всі тіла загиблих. Він також уточнив, що на сьогодні перемовини з окупантами ведуться не напряму, а через Міжнародний Червоний Хрест.

Що було раніше: У липні віцепрем'єрка-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомляла, що за час повномасштабної війни з Росією Україні вдалося повернути тіла понад 400 загиблих захисників.