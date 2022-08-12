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Украина уже вернула тела 522 защитников, их считали пропавшими без вести

"Украинская правда"Пятница, 12 августа 2022, 11:48
Украина уже вернула тела 522 защитников, их считали пропавшими без вести
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА МИНРЕИНТЕГРАЦИИ

Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко сообщил, что в Украину уже вернули тела 522 защитников, находившихся в списках пропавших без вести.

Источник: Котенко в эфире национального телемарафона

Прямая речь Котенко: "Есть точная цифра тел наших защитников, которые мы забрали, 522 тела нам удалось забрать. Мы забираем (тела – ред.) с разных направлениях, не только с Донецкого направления, мы забираем с направления Луганского, Харьковского".

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Детали: Котенко заверил, что Украина работает над тем, чтобы забрать все тела погибших. Он также уточнил, что на сегодняшний день переговоры с оккупантами ведутся не напрямую, а через Международный Красный Крест.

Что предшествовало: В июле вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщала, что за время полномасштабной войны с Россией Украине удалось вернуть тела более 400 погибших защитников.

Темы: войнажертвыУкраинаРосcия
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