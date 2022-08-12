У Старобільську підірвали авто з колаборантом – Гайдай

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що в окупованому Старобільську підірвали автомобіль з місцевим колаборантом.

Джерело: Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "В окупованому Старобільську "добрі люди" підірвали автівку з місцевим колаборантом – "начальником МРЕВ". Він в лікарні".

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Деталі: За словами голови ОВА, авто колаборанта підірвали 11 серпня, наразі він у лікарні у важкому стані.

"Начальник МРЕВ" співпрацював з окупантами ще з 2014 року.

Гайдай зазначив, що партизани на Луганщині "працюють чудово".

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