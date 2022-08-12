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В Старобельске подорвали авто с коллаборантом – Гайдай

Ирина БалачукПятница, 12 августа 2022, 12:19
В Старобельске подорвали авто с коллаборантом – Гайдай
Сергей Гайдай. Фото из Telegram

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что в оккупированном Старобельске подорвали автомобиль с местным коллаборантом.

Источник: Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "В оккупированном Старобельске "добрые люди" подорвали автомобиль с местным коллаборантом – "начальником МРЭО". Он в больнице".

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Детали: По словам главы ОВА, авто коллаборанта подорвали 11 августа, сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

"Начальник МРЭО" сотрудничал с оккупантами еще с 2014 года.

Гайдай отметил, что партизаны в Луганской области "работают отлично".

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Темы: Луганская областьколлаборационизмвойна
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