В Старобельске подорвали авто с коллаборантом – Гайдай

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что в оккупированном Старобельске подорвали автомобиль с местным коллаборантом.

Источник: Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "В оккупированном Старобельске "добрые люди" подорвали автомобиль с местным коллаборантом – "начальником МРЭО". Он в больнице".

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Детали: По словам главы ОВА, авто коллаборанта подорвали 11 августа, сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

"Начальник МРЭО" сотрудничал с оккупантами еще с 2014 года.

Гайдай отметил, что партизаны в Луганской области "работают отлично".

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