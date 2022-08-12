В Старобельске подорвали авто с коллаборантом – Гайдай
Пятница, 12 августа 2022, 12:19
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что в оккупированном Старобельске подорвали автомобиль с местным коллаборантом.
Источник: Гайдай в Telegram
Прямая речь Гайдая: "В оккупированном Старобельске "добрые люди" подорвали автомобиль с местным коллаборантом – "начальником МРЭО". Он в больнице".
Детали: По словам главы ОВА, авто коллаборанта подорвали 11 августа, сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.
"Начальник МРЭО" сотрудничал с оккупантами еще с 2014 года.
Гайдай отметил, что партизаны в Луганской области "работают отлично".
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- 4 августа глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай рассказал, что партизаны в Беловодске обстреляли автомобиль с местными коллаборантами, два человека ранены.