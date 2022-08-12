Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Старобельске подорвали авто с коллаборантом – Гайдай

Ирина БалачукПятница, 12 августа 2022, 12:19
Сергей Гайдай. Фото из Telegram

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что в оккупированном Старобельске подорвали автомобиль с местным коллаборантом.

Источник: Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "В оккупированном Старобельске "добрые люди" подорвали автомобиль с местным коллаборантом – "начальником МРЭО". Он в больнице".

Детали: По словам главы ОВА, авто коллаборанта подорвали 11 августа, сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

"Начальник МРЭО" сотрудничал с оккупантами еще с 2014 года.

Гайдай отметил, что партизаны в Луганской области "работают отлично".

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Луганская областьколлаборационизмвойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

обновленоРоссияне ударили 5 ракетами по Запорожью: есть погибшая и раненые

Залужный просит разрешить выезд за границу тем, кто не подлежит призыву, – нардеп

ФБР нашла 11 пакетов секретных документов во время обысков у Трампа – WSJ

Amnesty International отреагировала на действия россиян на Запорожской АЭС

фотоСтрельба в Черногории: минимум 11 погибших, среди них дети

Посол Германии в Украине о сравнениях Путина с Гитлером: параллели очевидны

Все новости...
Украина уже вернула тела 522 защитников, их считали пропавшими без вести
Британия обещала, Британия выполнила: в Украину прибыла новая партия РСЗО M270
ВСУ показали, как уничтожают склад боеприпасов и "Град" врага
Украина призывает мир не допустить судилища над защитниками в Мариуполе
Последние новости
22:26
Совет по противодействию дискриминации Румынии вызывает Орбана из-за его скандального выступления
22:22
обновленоРоссияне ударили 5 ракетами по Запорожью: есть погибшая и раненые
22:17
Число мигрантов в ЕС выросло на 86% за первые 7 месяцев года
22:11
В США совершено покушение на писателя Рушди, которого угрожал убить Иран
22:07
Залужный просит разрешить выезд за границу тем, кто не подлежит призыву, – нардеп
22:00
Упрощенное ЗНО-2022: как закончилось тестирование и какие результаты
21:43
В Бучанском районе обнаружили тело мужчины, расстрелянного россиянами
21:26
Оппозиция в Грузии требует ограничить продажу недвижимости россиянам
21:24
Зеленский хочет сформировать госполитику по воспитанию патриотов
21:22
ЕС поддерживает демилитаризацию Запорожской АЭС и требует, чтобы Россия передала станцию ​​Украине
Все новости...