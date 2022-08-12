З початку війни на кордоні викрили понад 700 псевдонепридатних до війська – ДПС

З початку повномасштабної російської агресії прикордонники вже викрили понад 700 військовозобов’язаних, які надавали фальшиві довідки про непридатність до військової служби.

Джерело: пресслужба ДПС

Дослівно: "Після введення воєнного стану охоронці кордону викрили понад 700 чоловіків, у яких були довідки про непридатність до військової служби з ознаками підробки. За фальшиві документи ухилянти викладають тисячі доларів чи євро".

Деталі: Прикордонник розказали, що один з тих, кого викрили, виклав за довідку з вигаданими хворобами $3 тис.

Прикордонник пояснили, що співпрацюють з військкоматами, які інформують про надання відповідних довідок, а також попередили про кримінальну відповідальність за ухиляння від призову та підробку документів.

Що було раніше: 12 серпня Служба безпеки України ліквідувала у Києві та ще трьох областях масштабні канали нелегального переправлення чоловіків за кордон.