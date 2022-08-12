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С начала войны на границе разоблачили более 700 псевдонепригодных к войску – ДПС

"Украинская правда"Пятница, 12 августа 2022, 12:22
С начала войны на границе разоблачили более 700 псевдонепригодных к войску – ДПС
Фото: ГПС

С начала полномасштабной российской агрессии пограничники уже разоблачили более 700 военнообязанных, предоставлявших фальшивые справки о непригодности к военной службе.

Источник: пресс-служба ГПС

Дословно: "После введения военного положения охранники границы разоблачили более 700 мужчин, у которых были справки о непригодности к военной службе с признаками подделки. За фальшивые документы уклонисті выкладывают тысячи долларов или евро".

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Детали: Пограничник рассказали, что один из разоблаченных выложил за справку с выдуманными болезнями $3 тыс.

Пограничник объяснили, что сотрудничают с военкоматами, информирующими о предоставлении соответствующих справок, а также предупредили об уголовной ответственности за уклонение от призыва и подлог документов.

Что предшествовало: 12 августа Служба безопасности Украины ликвидировала в Киеве и еще в трех областях масштабные каналы нелегальной переправки мужчин за границу.

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Темы: войнаУкраинаграница
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