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СБУ встановила поплічника Кадирова, причетного до звірств на Київщині

"Українська правда"П'ятниця, 12 серпня 2022, 14:08
СБУ встановила поплічника Кадирова, причетного до звірств на Київщині
Фото: пресслужба СБУ

Служба безпеки України встановила особу чергового російського військового з Чечні, який чинив звірства у селищі Бабинці Бучанського району на Київщині.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Зловмисником виявився командир мобільного загону особливого призначення (більше відомого як ОМОН) Росгвардії по чеченській республіці "Ахмат" – Бісаєв Анзор Саладієвич. Цей окупант входив до найближчого оточення Кадирова".

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Деталі: Повідомляється, що на початку березня окупант разом зі своїми підлеглими вдерся в один із приватних місцевих будинків і викрав підлітка.

До хлопця застосовували різні види катувань, вимагаючи інформацію про розташування Збройних сил України, погрожували вогнепальною зброєю, приставляли ніж до горла. Потім його посадили до броньованого автомобіля і продовжили знущання, погрожували фізичною розправою.

Після звільнення Київщини окупант втік на територію Росії, де переховується від правосуддя донині. Злочинцю оголошено про підозру, тривають заходи з притягнення його до відповідальності.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше:

  • 17 липня начальник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов повідомив, що на Київщині виявили вже 1346 тіл мирних мешканців, які загинули від рук загарбників.
  • 5 серпня розслідувачі Bellingcat та видання The Insider заявили, що змогли ідентифікувати російського окупанта, який на відео катував українського бійця. Ним виявився тувинець на ім'я Очур-Суге Монгуш з батальйону "Ахмат".

Теми: війнаКиївська область
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