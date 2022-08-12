СБУ встановила поплічника Кадирова, причетного до звірств на Київщині

Служба безпеки України встановила особу чергового російського військового з Чечні, який чинив звірства у селищі Бабинці Бучанського району на Київщині.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Зловмисником виявився командир мобільного загону особливого призначення (більше відомого як ОМОН) Росгвардії по чеченській республіці "Ахмат" – Бісаєв Анзор Саладієвич. Цей окупант входив до найближчого оточення Кадирова".

Деталі: Повідомляється, що на початку березня окупант разом зі своїми підлеглими вдерся в один із приватних місцевих будинків і викрав підлітка.

До хлопця застосовували різні види катувань, вимагаючи інформацію про розташування Збройних сил України, погрожували вогнепальною зброєю, приставляли ніж до горла. Потім його посадили до броньованого автомобіля і продовжили знущання, погрожували фізичною розправою.

Після звільнення Київщини окупант втік на територію Росії, де переховується від правосуддя донині. Злочинцю оголошено про підозру, тривають заходи з притягнення його до відповідальності.

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