СБУ установила соратника Кадырова, причастного к зверствам на Киевщине
Служба безопасности Украины установила личность очередного российского военного из Чечни, который совершал зверства в поселке Бабинцы Бучанского района на Киевщине.
Источник: пресс-служба СБУ
Дословно: "Злоумышленником оказался командир мобильного отряда особого назначения (больше известного как ОМОН) Росгвардии по чеченской республике "Ахмат" - Бисаев Анзор Саладиевич. Этот оккупант входил в ближайшее окружение Кадырова".
Детали: Сообщается, что в начале марта оккупант вместе со своими подчиненными ворвался в один из частных местных домов и похитил подростка.
К парню применяли различные виды пыток, требуя информацию о расположении Вооруженных сил Украины, угрожали огнестрельным оружием, приставляли нож к горлу. Затем его посадили в бронированный автомобиль и продолжили издевательство, угрожали физической расправой.
После освобождения Киевщины оккупант сбежал на территорию России, где скрывается от правосудия по сей день. Преступнику объявлено о подозрении, продолжаются мероприятия по привлечению его к ответственности.
Что предшествовало:
- 17 июля начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов сообщил, что на Киевщине обнаружили уже 1346 тел мирных жителей, погибших от рук захватчиков.
- 5 августа расследователи группы Bellingcat и издание The Insider заявили, что смогли идентифицировать российского оккупанта, который на видео пытал украинского бойца. Им оказался тувинец по имени Очур-Суге Монгуш.