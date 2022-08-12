СБУ установила соратника Кадырова, причастного к зверствам на Киевщине

Служба безопасности Украины установила личность очередного российского военного из Чечни, который совершал зверства в поселке Бабинцы Бучанского района на Киевщине.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Злоумышленником оказался командир мобильного отряда особого назначения (больше известного как ОМОН) Росгвардии по чеченской республике "Ахмат" - Бисаев Анзор Саладиевич. Этот оккупант входил в ближайшее окружение Кадырова".

Детали: Сообщается, что в начале марта оккупант вместе со своими подчиненными ворвался в один из частных местных домов и похитил подростка.

К парню применяли различные виды пыток, требуя информацию о расположении Вооруженных сил Украины, угрожали огнестрельным оружием, приставляли нож к горлу. Затем его посадили в бронированный автомобиль и продолжили издевательство, угрожали физической расправой.

После освобождения Киевщины оккупант сбежал на территорию России, где скрывается от правосудия по сей день. Преступнику объявлено о подозрении, продолжаются мероприятия по привлечению его к ответственности.

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