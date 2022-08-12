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ЗСУ показали, як нищать склад боєприпасів і "Град" ворога

Євген КізіловП'ятниця, 12 серпня 2022, 14:32
ЗСУ показали, як нищать склад боєприпасів і Град ворога
скриншот

Українські бійці опублікували відео, на якому ЗСУ на Херсонщині нищать реактивну систему залпового вогню "Град" і склад боєприпасів ворога.

Джерело: Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України у Telegram

Деталі: Спочатку українські військові знищили російську РСЗВ БМ-21 "Град", а потім аеророзвідка помітила активність у заростях біля "Граду" і встановила, що там окупанти організували склад боєкомплекту. Внаслідок удару ЗСУ він почав детонувати.

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Що передувало: Раніше Збройні сили повідомляли, що ракетним ударом ліквідували склад боєприпасів російської армії в районі села Веселе на Херсонщині, що неподалік від Нової Каховки.

Теми: Збройні силизброяРосіявійна
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