Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗСУ показали, як нищать склад боєприпасів і "Град" ворога

Євген КізіловП'ятниця, 12 серпня 2022, 14:32
скриншот

Українські бійці опублікували відео, на якому ЗСУ на Херсонщині нищать реактивну систему залпового вогню "Град" і склад боєприпасів ворога.

Джерело: Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України у Telegram

Деталі: Спочатку українські військові знищили російську РСЗВ БМ-21 "Град", а потім аеророзвідка помітила активність у заростях біля "Граду" і встановила, що там окупанти організували склад боєкомплекту. Внаслідок удару ЗСУ він почав детонувати.

Що передувало: Раніше Збройні сили повідомляли, що ракетним ударом ліквідували склад боєприпасів російської армії в районі села Веселе на Херсонщині, що неподалік від Нової Каховки.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Збройні силизброяРосіявійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Зеленський закликав ЄС до візових обмежень для росіян: Європа – не супермаркет

США не давали Україні зброю для ударів по Криму – Пентагон

Залужний просить дозволити виїзд за кордон тим, хто не підлягає призову, – нардепка

ФБР знайшла 11 пакетів секретних документів під час обшуків у Трампа – WSJ

Amnesty International відреагувала на дії росіян на Запорізькій АЕС

фотоСтрілянина в Чорногорії: щонайменше 11 загиблих, серед них діти

Усі новини...
Збройні сили
ЗСУ знищили російський склад боєприпасів біля Нової Каховки – "Південь"
Суддя Іван Міщенко, який пішов воювати: Ми можемо бути в Севастополі, а може початися друга хвиля наступу з Білорусі
Авіація ЗСУ вдарила по опорному пункту і скупченню ворога – командування "Південь"
Останні новини
00:38
Доба на Сумщині: Було 200 прильотів від росіян, обійшлося без постраждалих
23:43
Розслідування ФБР може обернутися для Трампа ув’язненням – Politico
23:31
Повітряні сили про вибухи в Криму: Болючий удар для Росії, але злітна смуга працює
23:18
Зеленський закликав ЄС до візових обмежень для росіян: Європа – не супермаркет
23:00
В Україну прибуло судно під завантаження зерном для Африки в рамках "зернової ініціативи"
22:50
Майже всі завербовані "вагнерівцями" на війну в'язні двох колоній РФ загинули – росЗМІ
22:49
США не давали Україні зброю для ударів по Криму – Пентагон
22:26
Рада з протидії дискримінації Румунії викликає Орбана через його скандальний виступ
22:22
оновленоРосіяни вдарили 5 ракетами по Запоріжжю: є загибла й поранені
22:17
Кількість мігрантів в ЄС зросла на 86% за перші 7 місяців року
Усі новини...