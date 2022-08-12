ЗСУ знищили російський склад боєприпасів біля Нової Каховки – "Південь"

Збройні сили України ракетним ударом ліквідували склад боєприпасів російської армії в районі села Веселе на Херсонщині.

Джерело: оперативне командування "Південь" у Facebook

Деталі: Повідомляється, що в ніч на п'ятницю вдало відпрацювали ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ.

Під час удару, окрім складу боєприпасів, ворог втратив 11 військових. Остаточні втрати росіян ще підраховуються.

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