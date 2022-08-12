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ЗСУ знищили російський склад боєприпасів біля Нової Каховки – "Південь"

Євген КізіловП'ятниця, 12 серпня 2022, 13:50
Getty Images

Збройні сили України ракетним ударом ліквідували склад боєприпасів російської армії в районі села Веселе на Херсонщині.

Джерело: оперативне командування "Південь" у Facebook

Деталі: Повідомляється, що в ніч на п'ятницю вдало відпрацювали ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ.

Під час удару, окрім складу боєприпасів, ворог втратив 11 військових. Остаточні втрати росіян ще підраховуються.

 

Нагадаємо: 

  • 9 серпня пролунали вибухи на військовому аеродромі в Сакському районі окупованого Росією Криму.
  • Міноборони Росії заявило, що пожежа на авіабазі "Саки" виникла внаслідок детонації кількох авіаційних снарядів. 
  • Міноборони України заявило, що не може встановити причину займання в Новофедорівці, однак нагадало про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що 9 серпня Росія втратила на аеродромі "Саки" в окупованому Криму 9 військових літаків. А сервіс Planet Labs опублікував супутникові фото, які це доводять.

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Теми: війнаХерсонська областьРосіяЗбройні сили
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