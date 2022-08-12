ВСУ показали, как уничтожают склад боеприпасов и "Град" врага

Украинские бойцы опубликовали видео, на котором ВСУ в Херсонской области уничтожают реактивную систему залпового огня "Град" и склад боеприпасов врага.

Источник: Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в Telegram

Детали: Сначала украинские военные уничтожили российскую РСЗО БМ-21 "Град", а затем аэроразведка заметила активность в зарослях возле "Града" и установила, что там оккупанты организовали склад боекомплекта. В результате удара ВСУ он начал детонировать.

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Украинские бойцы опубликовали видео, на котором ВСУ уничтожают реактивную систему залпового огня "Град" и склад боеприпасов врага pic.twitter.com/0kQNslhkG4 — Украинская правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 12, 2022</block "https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8">

Что предшествовало: Ранее Вооруженные силы сообщали, что ракетным ударом ликвидировали склад боеприпасов российской армии в районе села Веселое Херсонской области, неподалеку от Новой Каховки.