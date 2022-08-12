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Білорусь знову продовжила військові навчання

Катерина ТищенкоП'ятниця, 12 серпня 2022, 17:27
білоруські військові, фото Getty Images

Білорусь вкотре продовжила свої військові навчання – щонайменше до 20 серпня.

Джерело: моніторингова група Беларускі Гаюн

Деталі: Про продовження свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах.

14 серпня стане вихідним днем ​​для всіх полігонів, а для деяких полігонів вихідним також стане 13 серпня.

З навчань виключено п'ять полігонів, але додалося два нових: 210-й авіаційний полігон ВПС та військ ППО (полігон "Ружани") та Стрільбище біля села Вялець (Воложинський район).

 
Беларускі Гаюн

Військові навчання в Білорусі продовжують на тиждень, починаючи з 29 квітня. Загальна кількість продовжень склала 16 тижнів.

"Слід зазначити, що білоруська армія стала більш підготовленою для оборонних операцій, але вона, як і раніше, не підготовлена ​​до масштабного наступу через відсутність реального бойового досвіду", - вважають у моніторинговій групі.

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Що передувало: Раніше повідомлялося, що Білорусь іще на тиждень продовжила військові навчання на своїй території до 13 серпня.

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Теми: Білорусь
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