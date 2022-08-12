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Беларусь снова продлила военные учения

Катерина ТищенкоПятница, 12 августа 2022, 17:27
белорусские военные, фото Getty Images

Беларусь в очередной раз продлила свои военные учения – как минимум до 20 августа.

Источник: мониторинговая группа Беларускі Гаюн

Детали: О продлении свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах.

14 августа станет выходным днём для всех полигонов, а для некоторых полигонов выходным также станет 13 августа.

Из учений исключены пять полигонов, но присоединилось два новых: 210-й авиационный полигон ВВС и войск ПВО (полигон "Ружаны") и Стрельбище возле д. Вялец (Воложинский район).

 
Беларускі Гаюн

Учения в Беларуси продлевают на неделю, начиная с 29 апреля. Общее число продлений составило 16 недель.

"Стоит отметить, что белорусская армия стала более подготовленной для оборонительных операций, но она по-прежнему не подготовлена к масштабному наступлению ввиду отсутствия реального боевого опыта", - считают в мониторинговой группе.

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Что предшествовало: Ранее сообщалось, что Беларусь еще на неделю продолжила военные учения на своей территории до 13 августа.

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Темы: Беларусь
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