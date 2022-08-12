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Залужний просить дозволити виїзд за кордон тим, хто не підлягає призову, – нардепка

Олена РощінаП'ятниця, 12 серпня 2022, 22:07
Залужний просить дозволити виїзд за кордон тим, хто не підлягає призову, – нардепка
Валерій Залужний, фото Getty Images

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний просить Міністерство оборони дозволити виїзд за кордон тим, хто не підлягає мобілізації, – зокрема, студентам.

Джерело: народна депутатка Юлія Гришина

Пряма мова: "Щодо виїзду студентів за кордон - рухаємося вперед! Маємо важливий подарунок на День молоді від нашого найкращого головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного!

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Сьогодні Міністерство оборони отримало від нього звернення з проханням дозволити виїзд за кордон тим, хто не підлягає призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Це, зокрема, студенти!".

Деталі: Нардепка додала, що тепер рішення за Кабінетом міністрів – зокрема, міністром оборони Олексієм Резніковим.

Цьому передувало: Президент Володимир Зеленський 12 серпня вніс до Верховної Ради законопроекти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні на 90 діб – з 23 серпня до 20 листопада.

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Теми: мобілізаціявійнастудентиЗалужний
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