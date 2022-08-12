Залужный просит разрешить выезд за границу тем, кто не подлежит призыву, – нардеп

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный просит Министерство обороны разрешить выезд за границу тем, кто не подлежит мобилизации, – в частности, студентам.

Источник: народная депутат Юлия Гришина

Прямая речь: "Относительно выезда студентов за границу – двигаемся вперед! Есть важный подарок на День молодежи от нашего лучшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного!

Сегодня Министерство обороны получило от него обращение с просьбой разрешить выезд за границу тем, кто не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации на особый период. Это, в частности, студенты!".

Детали: Нардеп добавила, что теперь решение за Кабинетом министров – в частности, министром обороны Алексеем Резниковым.

Этому предшествовало: Президент Владимир Зеленский 12 августа внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине на 90 суток – с 23 августа по 20 ноября.