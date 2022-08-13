Житло, яке будують переселенцям, після війни роздадуть військовим та медикам

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко розповів, що коли люди, які житимуть в тимчасовому житлі для переселенців, зможуть повернутися додому, ці квартири передадуть військовим, медикам, працівникам поліції.

Джерело: Тимошенко у Telegram

Деталі: Тимошенко презентував план будівництва житла для переселенців.

Передбачається зведення п’ятиповерхових житлових будинків протягом 5-6 місяців у 16 областях України – по 2 тисячі квартир у кожному регіоні.

В ОП порахували, що вартість з усіма меблями та устаткуванням становитиме близько $700-800 за квадратний метр.

Після деокупації територій та відбудови житлового фонду люди зможуть повернутися до своїх домівок, а ці квартири будуть передані військовим, медикам, працівникам поліції.

Нагадаємо: У липні повідомлялося, що переселенців, яких місцева влада розмістила у навчальних закладах, виселять лише при наданні їм житла.