Жилье, которое строят переселенцам, после войны раздадут военным и медикам

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал, что когда люди, которые будут жить во временном жилье для переселенцев, смогут вернуться домой, эти квартиры передадут военным, медикам, работникам полиции.

Источник: Тимошенко в Telegram

Детали: Тимошенко представил план строительства жилья для переселенцев.

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Предполагается строительство пятиэтажных жилых домов в течение 5-6 месяцев в 16 областях Украины – по 2 тысячи квартир в каждом регионе.

В ОП посчитали, что стоимость со всей мебелью и оборудованием составит около $700-800 за квадратный метр.

После деоккупации территорий и восстановления жилищного фонда люди смогут вернуться в свои дома, а эти квартиры будут переданы военным, медикам, работникам полиции.

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Напомним: Переселенцев, которых местные власти разместили в учебных заведениях, выселят только при предоставлении им жилья.