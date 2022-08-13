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Жилье, которое строят переселенцам, после войны раздадут военным и медикам

Роман ПетренкоСуббота, 13 августа 2022, 10:26
Жилье, которое строят переселенцам, после войны раздадут военным и медикам
фото оп

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал, что когда люди, которые будут жить во временном жилье для переселенцев, смогут вернуться домой, эти квартиры передадут военным, медикам, работникам полиции.

Источник: Тимошенко в Telegram

Детали: Тимошенко представил план строительства жилья для переселенцев.

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Предполагается строительство пятиэтажных жилых домов в течение 5-6 месяцев в 16 областях Украины – по 2 тысячи квартир в каждом регионе.

В ОП посчитали, что стоимость со всей мебелью и оборудованием составит около $700-800 за квадратный метр.

После деоккупации территорий и восстановления жилищного фонда люди смогут вернуться в свои дома, а эти квартиры будут переданы военным, медикам, работникам полиции.

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Напомним: Переселенцев, которых местные власти разместили в учебных заведениях, выселят только при предоставлении им жилья.

Темы: жильепереселенцыэвакуациявойна
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