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Переселенців не виселятимуть на вулицю зі шкіл - Мінреінтеграції

"Українська правда"Субота, 16 липня 2022, 18:23
Фото Мінреінтеграції

Переселенців, яких місцева влада розмістила у навчальних закладах, можна буде виселити лише при наданні їм альтернативного житла.

Джерело: пресслужба Мінреінтеграції

Дослівно: "Напередодні нового навчального року до Мінреінтеграції почали надходити скарги від ВПО про те, що деякі заклади освіти хочуть їх виселяти. За словами Ірини Верещук, за період з 7 по 13 липня на гарячі лінії Мінреінтеграції надійшло 312 таких сигналів. Не поодинокі випадки й того, що з переселенців намагаються стягувати орендну плату за тимчасовий прихисток".

Деталі: На міжвідомчій нараді з цього питання було вирішено, що місцева влада в регіонах має створити додаткові резервні місця для розміщення переселенців, а тимчасові прихистки для них будуть реконструйовані чи відремонтовані до холодів.

За словами віцепрем'єрки Ірини Верещук, людей, які мусили тимчасово переселитись у навчальні заклади, до початку навчального року потрібно забезпечети альтернативним житлом, придатним до проживання, утепленим та відремонтованим. Без цієї умови виселяти їх неприпустимо.

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Теми: переселенцівійнаВерещук
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