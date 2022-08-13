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Майно екснардепа на 600 мільйонів передали державі

Роман Петренко, Валентина РоманенкоСубота, 13 серпня 2022, 12:04
Майно екснардепа на 600 мільйонів передали державі
ДМИТРО СВЯТАШ, ФОТО FOCUS.UA

Прокуратура передала в АРМА майно соратника Віктора Януковича та колишнього народного депутата від "Партії регіонів" Дмитра Святаша на суму понад 600 млн грн.

Джерело: Київська міська прокуратура, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Прокуратура не називає імені екснародного обранця, але джерела "Української правди" зазначають, що йдеться про Дмитра Святаша.

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Майно й активи вже арештовані й передані до АРМА. Сам Святаш, за даними силовиків, переховується в РФ та перебуває у розшуку.

За даними слідства, він попри статус народного депутата, керував одним з найбільших в Україні підприємств із продажу транспортних засобів.

Відомо, що за вказівкою Святаша незаконно відсудили понад 200 об’єктів нерухомості та корпоративні права трьох товариств, що перебували в заставі банку, аби потім привласнити.

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Довідково: В облраді Харкова казали, що Святаш був "майже офіційно оголошений" Росією як майбутній гауляйтер міста. 

Нагадаємо: Щодо Святаша проводять розслідування за статтею 111 ККУ – державна зрада.

Теми: АРМАарештПартія регіоніввійна
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