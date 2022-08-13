Майно екснардепа на 600 мільйонів передали державі
Прокуратура передала в АРМА майно соратника Віктора Януковича та колишнього народного депутата від "Партії регіонів" Дмитра Святаша на суму понад 600 млн грн.
Джерело: Київська міська прокуратура, співрозмовник УП в правоохоронних органах
Деталі: Прокуратура не називає імені екснародного обранця, але джерела "Української правди" зазначають, що йдеться про Дмитра Святаша.
Майно й активи вже арештовані й передані до АРМА. Сам Святаш, за даними силовиків, переховується в РФ та перебуває у розшуку.
За даними слідства, він попри статус народного депутата, керував одним з найбільших в Україні підприємств із продажу транспортних засобів.
Відомо, що за вказівкою Святаша незаконно відсудили понад 200 об’єктів нерухомості та корпоративні права трьох товариств, що перебували в заставі банку, аби потім привласнити.
Довідково: В облраді Харкова казали, що Святаш був "майже офіційно оголошений" Росією як майбутній гауляйтер міста.
Нагадаємо: Щодо Святаша проводять розслідування за статтею 111 ККУ – державна зрада.