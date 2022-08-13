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Имущество экс-нардепа на 600 миллионов передали государству

Роман Петренко, Валентина РоманенкоСуббота, 13 августа 2022, 12:04
ДМИТРий СВЯТАШ, ФОТО FOCUS.UA

Прокуратура передала в АРМА имущество соратника Виктора Януковича и бывшего народного депутата от Партии регионов Дмитрия Святаша на сумму более 600 млн грн.

Источник: Киевская городская прокуратура, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Прокуратура не называет имени экс-народного избранника, но источники "Украинской правды" отмечают, что речь идет о Дмитрии Святаше.

Имущество и активы уже арестованы и переданы в АРМА. Сам Святаш, по данным силовиков, прячется в РФ и находится в розыске.

По данным следствия, он, несмотря на статус народного депутата, руководил одним из крупнейших в Украине предприятий по продаже транспортных средств.

Известно, что по указанию Святаша незаконно отсудили более 200 объектов недвижимости и корпоративные права трех обществ, находившихся в залоге банка, чтобы затем присвоить.

Справка: В облсовете Харькова говорили, что Святаш был "почти официально объявлен" Россией как будущий гауляйтер города.

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Напомним: В отношении Святаша проводят расследование по статье 111 УКУ – государственная измена.

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Темы: АРМАарестПартия регионоввойна
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