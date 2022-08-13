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У Маріуполі пролунав потужний вибух, радник мера назвав причину

Роман Петренко, Катерина ТищенкоСубота, 13 серпня 2022, 19:04
РОЗБОМБЛЕНИЙ РОСІЄЮ МАРІУПОЛЬ. ілюстративне ФОТО МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ З TELEGRAM

Мерія окупованого росіянами Маріуполя повідомила, що 13 серпня після обіду пролунав вибух, який "чуло усе місто".

Джерело: міськрада Маріуполя, радник мера міста Петро Андрющенко

Дослівно з мерії: "О 15:40 в окупованому Маріуполі прогримів сильний вибух. Його чуло все місто. Про це повідомляють місцеві жителі. Подробиці – згодом".

Деталі: Андрющенко повідомив, що до цього причетні українці.

Пряма мова Андрющенка: "Маріуполь. 15:40 вибух, який чуло все місто, всі райони. І, так. Не без нас".

Більше деталей: Пізніше Андрющенко уточнив, що вибух стався в районі Шлакової гори по вул. Куінджі Кальміуського району в місці, де облаштовано було пункт прийому металобрухту.

Дослівно Андрющенко: "Причина – якщо збирати металобрухт без перевірки у всіх, то через сюрпризи іноді детонують залишені авіабомби. Жадібність окупантів караємо винахідливістю маріупольського спротиву.

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Черговий раз передають привіт МНС Росії, що при розмінуванні залишають вибухові пристрої без догляду".

Що передувало: Приблизно у цей же час мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про вибухи в окупованому Мелітополі – за його словами, працюють партизани.

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Теми: Маріупольвибух
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