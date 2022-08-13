Мер повідомив про вибухи в Мелітополі: Працюють партизани

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про вибухи в окупованому Мелітополі – за його словами працюють партизани.

Джерело: Федоров у Telegram

Пряма мова Федорова: "Сьомий день поспіль наші сили супротиву не дають рашистам ні секунди спокою.

Зафіксовано гучний вибух в північно-східній частині Мелітополя. Чули мешканці всіх навколишніх районів і навіть населених пунктів поблизу міста.

Чекаємо на гарні новини про чергові втрати русні".

Нагадаємо: Росіяни розмістили військову базу на території лікарні у центрі тимчасово окупованого Мелітополя.

Приблизно в цей же час мерія окупованого росіянами Маріуполя повідомила, що 13 серпня після обіду пролунав вибух, який "чуло усе місто".

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