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В Мариуполе раздался мощный взрыв, советник мэра назвал причину

Роман Петренко, Катерина ТищенкоСуббота, 13 августа 2022, 19:04
В Мариуполе раздался мощный взрыв, советник мэра назвал причину
РАЗБОМБЛЕН РОССИЕЙ МАРИУПОЛЬ. иллюстративное ФОТО МАРИУПОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА из TELEGRAM

Мэрия Мариуполя сообщила, что 13 августа после обеда раздался взрыв, который "слышал весь город".

Источник: горсовет Мариуполя, советник мэра города Петр Андрющенко

Дословно из мэрии: "В 15:40 в оккупированном Мариуполе прогремел сильнейший взрыв. Его слышал весь город. Об этом сообщают местные жители. Подробности – впоследствии".

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Детали: Андрющенко сообщил, что к этому причастны украинцы.

Дословно Андрющенко: "Мариуполь. 15:40 взрыв, слышавший весь город, все районы. И, да. Не без нас".

Больше деталей: Позже Андрющенко сообщил, что взрыв произошел в районе Шлаковой горы по ул. Куинджи Кальмиусского района в месте, где обустроен пункт приема металлолома.

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Дословно Андрющенко: "Причина – если собирать металлолом без проверки у всех, то из-за сюрпризов иногда детонируют оставленные авиабомбы. Жадность оккупантов наказываем изобретательностью мариупольского сопротивления.

В очередной раз передают привет МЧС России, которое при разминировании оставляют взрывные устройства без присмотра".

Что предшествовало: В эти же минуты мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о взрывах в оккупированном Мелитополе – по его словам, работают партизаны.

Темы: Мариупольвзрыв
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