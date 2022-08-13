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В Мариуполе раздался мощный взрыв, советник мэра назвал причину

Роман Петренко, Катерина ТищенкоСуббота, 13 августа 2022, 19:04
РАЗБОМБЛЕН РОССИЕЙ МАРИУПОЛЬ. иллюстративное ФОТО МАРИУПОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА из TELEGRAM

Мэрия Мариуполя сообщила, что 13 августа после обеда раздался взрыв, который "слышал весь город".

Источник: горсовет Мариуполя, советник мэра города Петр Андрющенко

Дословно из мэрии: "В 15:40 в оккупированном Мариуполе прогремел сильнейший взрыв. Его слышал весь город. Об этом сообщают местные жители. Подробности – впоследствии".

Детали: Андрющенко сообщил, что к этому причастны украинцы.

Дословно Андрющенко: "Мариуполь. 15:40 взрыв, слышавший весь город, все районы. И, да. Не без нас".

Больше деталей: Позже Андрющенко сообщил, что взрыв произошел в районе Шлаковой горы по ул. Куинджи Кальмиусского района в месте, где обустроен пункт приема металлолома.

Дословно Андрющенко: "Причина – если собирать металлолом без проверки у всех, то из-за сюрпризов иногда детонируют оставленные авиабомбы. Жадность оккупантов наказываем изобретательностью мариупольского сопротивления.

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В очередной раз передают привет МЧС России, которое при разминировании оставляют взрывные устройства без присмотра".

Что предшествовало: В эти же минуты мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о взрывах в оккупированном Мелитополе – по его словам, работают партизаны.

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Темы: Мариупольвзрыв
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