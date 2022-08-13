Гіркін їхав на війну в Україну, але його затримали в Криму – російські канали

Колишнього так званого "міністра оборони ДНР" Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) затримали в окупованому Криму, коли він із підробленими документами їхав на війну в Україні.

Джерело: "Новини Донбасу" з посиланням на російські Telegram-канали і "соратника Гіркіна" Олександра Жучковського

Деталі: За словами Жучковського, Стрєлков "справді намагався потрапити на фронт, але був затриманий у Криму".

Соратник запевняє, що "жодних політичних цілей Стрєлков не ставив і наводити смуту в Новоросії не збирався", а те, що він не може потрапити на фронт — нібито "великий політичний злочин".

Антивоєнний канал "Сіяч вітру" опублікував фото Гіркіна та його паспорта на ім'я Сергія Рунова, з яким екс-командир бойовиків "ДНР" намагався проїхати через Крим. Документ було видано у 2015 році.

На опублікованому фото Гіркін без вус, які він носив раніше.

Що передувало: 18 липня про те, що Гіркін користувався паспортом прикриття на ім’я Сергія Рунова, виданим російськими спецслужбами, повідомляли розслідувачі Bellingcat і The Insider.