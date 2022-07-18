Ексватажок бойовиків Гіркін користувався в РФ паспортами прикриття – розслідування

Колишній "міністр оборони ДНР", ексватажок донецьких бойовиків Ігор Гіркін (Стрєлков) після повернення до Росії довгі роки користувався паспортами прикриття на вигадане ім'я "Сергій Рунов", отриманими від ФСБ.

Джерело: розслідування The Insider та Bellingcat

Деталі: Журналістам вдалося встановити вигадану особу Гіркіна завдяки його дружині.

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17 грудня 2014 року 44-річний Гіркін одружився з 21-річною уродженкою Донбасу Мирославою Регінською в Москві. Через чотири дні молодята з'явилися на новорічному заході для дітей біженців у Ростові-на-Дону.

Як видно з бази внутрішніх авіарейсів, коли Регінська 20 грудня летіла з Москви до Ростова-на-Дону і потім через два дні назад, вона бронювала квитки разом із Руновим Сергієм Вікторовичем, який народився 12 травня 1970 року.

"Рунов" - прізвище діда Гіркіна по материнській лінії. Судячи з численних баз даних, людини з таким ПІБ та датою народження насправді не існує, йдеться у матеріалі.

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Інші поїздки "Сергія Рунова" також можна зіставити з публічними виступами Гіркіна за межами Москви, багато з яких він робив з метою просування свого Громадського руху "Новороссия".

"Сергій Рунов", як правило, робив спільні броні рейсів з Регінською, яка сама також працювала в організації "Новороссия" особистим помічником чоловіка.

Бронювання рейсів «Сергієм Руновим» із злитої бази даних внутрішніх рейсів за 2014–2016 роки, The Insider

Коли саме було вперше видано паспорт "Сергія Рунова", залишається незрозумілим. За даними російської бази даних "Магістраль", паспорт вперше був використаний для квитка потягом з Москви до Санкт-Петербурга 25-26 листопада 2014 року, тобто вже через три місяці після від'їзду Гіркіна з Донбасу.

Відомо також, що російські спецслужби щонайменше один раз переоформляли Гіркіну паспорт на ім'я Рунова. Це сталося через деякий час після того, як "Сергію Рунову" виповнилося 45 років (вік, в якому громадяни Росії повинні отримати новий внутрішній паспорт).

Останній відомий журналістам рейс Гіркіна за паспортом "Сергія Рунова" — переліт із Москви до Ставрополя 14 лютого 2016 року зі зворотним квитком за три дні.

Сам Гіркін заявив The Insider, що не коментує наявність у нього паспорта прикриття, а Регінська, вислухавши питання журналістів, кинула слухавку.

Видання також пише, що через спільні серії ФСБшних паспортів прикриття можна простежити зв'язок між Гіркіним та двома отруйниками Олексія Навального, а також зі спецназівцем "Вимпелу" Вадимом Красиковим, відомим як "кілер на велосипеді", який убив чеченського біженця Хангошвілі в Берліні.

Довідка: На самому початку російської військової агресії в Україні, 21 лютого 2014 року, Гіркін (який використовував псевдонім Стрєлков) разом із групою озброєних бойовиків прибув до Криму і, за його власним визнанням, вони під дулом автоматів заганяли місцевих депутатів до зали, щоб ті голосували за проведення "референдуму" про відокремлення від України.

Після "референдуму" він залишив Крим, але вже в ніч на 12 квітня на чолі групи з понад півсотні озброєних бойовиків захопив адміністративні будівлі у Слов'янську Донецької області та від імені "ополченців Донбасу" заявив про створення "Донецької народної республіки". До серпня він керував бойовиками на території Донецької області, після чого, як сам пояснив The Insider, втратив підтримку Кремля і рішенням Владислава Суркова на його місце було поставлено Олександра Захарченка.

Після повернення з Донбасу Гіркін часто критикував хід війни в Україні та особисто Суркова, коли той ще відповідав за Україну.