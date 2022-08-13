Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Гиркин ехал на войну в Украину, но его задержали в Крыму – российские каналы

Катерина ТищенкоСуббота, 13 августа 2022, 23:06
Гиркин ехал на войну в Украину, но его задержали в Крыму – российские каналы
задержанный в Крыму Гиркин, российские Тelegram-каналы

Бывший так называемый "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) был задержан в оккупированном Крыму, когда он с поддельными документами ехал на войну в Украине.

Источник: "Новости Донбасса" со ссылкой на российские Telegram-каналы и "соратника Гиркина" Александра Жучковского

Детали: По словам Жучковского, Гиркин "действительно пытался попасть на фронт, но был задержан в Крыму".

Реклама:

Соратник уверяет, что "никаких политических целей Стрелков не ставил и наводить смуту в Новороссии не собирался", а то, что он не может попасть на фронт – якобы "большое политическое преступление".

Антивоенный канал "Сеятель ветра" опубликовал фото Гиркина и его паспорта на имя Сергея Рунова, с которым экс-командир боевиков "ДНР" пытался проехать через Крым. Документ был выдан в 2015 году.

 

На опубликованном фото Гиркин без усов, которые он носил раньше.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Ранее о том, что Гиркин пользовался паспортом прикрытия на имя Сергея Рунова, выданным российскими спецслужбами, сообщали расследователи Bellingcat и The Insider.

Темы: ГиркинКрымвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

Все новости...
Гиркин
Арест Гиркина может разозлить часть военных и пропагандистов РФ - разведка Британии
Россияне арестовали Гиркина-Стрелкова
Гиркина-Стрелкова задержали в России по наводке бывшего вагнеровца – СМИ
Последние новости
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
Все новости...
Реклама: