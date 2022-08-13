Гиркин ехал на войну в Украину, но его задержали в Крыму – российские каналы

Бывший так называемый "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) был задержан в оккупированном Крыму, когда он с поддельными документами ехал на войну в Украине.

Источник: "Новости Донбасса" со ссылкой на российские Telegram-каналы и "соратника Гиркина" Александра Жучковского

Детали: По словам Жучковского, Гиркин "действительно пытался попасть на фронт, но был задержан в Крыму".

Соратник уверяет, что "никаких политических целей Стрелков не ставил и наводить смуту в Новороссии не собирался", а то, что он не может попасть на фронт – якобы "большое политическое преступление".

Антивоенный канал "Сеятель ветра" опубликовал фото Гиркина и его паспорта на имя Сергея Рунова, с которым экс-командир боевиков "ДНР" пытался проехать через Крым. Документ был выдан в 2015 году.

На опубликованном фото Гиркин без усов, которые он носил раньше.

Что предшествовало: Ранее о том, что Гиркин пользовался паспортом прикрытия на имя Сергея Рунова, выданным российскими спецслужбами, сообщали расследователи Bellingcat и The Insider.