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Гиркин ехал на войну в Украину, но его задержали в Крыму – российские каналы

Катерина ТищенкоСуббота, 13 августа 2022, 23:06
задержанный в Крыму Гиркин, российские Тelegram-каналы

Бывший так называемый "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) был задержан в оккупированном Крыму, когда он с поддельными документами ехал на войну в Украине.

Источник: "Новости Донбасса" со ссылкой на российские Telegram-каналы и "соратника Гиркина" Александра Жучковского

Детали: По словам Жучковского, Гиркин "действительно пытался попасть на фронт, но был задержан в Крыму".

Соратник уверяет, что "никаких политических целей Стрелков не ставил и наводить смуту в Новороссии не собирался", а то, что он не может попасть на фронт – якобы "большое политическое преступление".

Антивоенный канал "Сеятель ветра" опубликовал фото Гиркина и его паспорта на имя Сергея Рунова, с которым экс-командир боевиков "ДНР" пытался проехать через Крым. Документ был выдан в 2015 году.

 

На опубликованном фото Гиркин без усов, которые он носил раньше.

Что предшествовало: Ранее о том, что Гиркин пользовался паспортом прикрытия на имя Сергея Рунова, выданным российскими спецслужбами, сообщали расследователи Bellingcat и The Insider.

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Темы: ГиркинКрымвойна
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