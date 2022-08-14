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Маріуполь: Росіяни заманюють до міста робітників з РФ, але "кидають" на зарплати — міськрада

Анастасія КалатурНеділя, 14 серпня 2022, 05:41
Маріуполь: Росіяни заманюють до міста робітників з РФ, але кидають на зарплати — міськрада
фото: getty

Росіяни привозять на роботи до тимчасово окупованого Маріуполя   робітників з РФ, обіцяючи вдвічі вищі, ніж в РФ, зарплати, але нічого не платять.

Джерело: Маріупольська міськрада

Деталі: Зокрема, зазначається, що до міста завезли з Петербурга мулярів, оздоблювальників, електромонтажників. Їм обіцяли зарплати вдвічі більші, ніж за аналогічну роботу у російських містах.

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Маріупольська міськрада повідомляє, що "вже з‘являються перші відеозвернення від привезених працівників окупованих міст про те, що їх просто "кинули". Вони працюють без контрактів, а тепер їм ще не виплачують заробітну плату".

Місцевих жителів на ці роботи не беруть. Більшість маріупольців зараз без роботи. Тим, кому вдалося влаштувався не виплачують заробітну плату.

Нагадаємо: 10 серпня працівники комунального підприємства "Маріупольводоканал" відмовилися виходити на роботу через те, що їм не видали зарплату.

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Теми: МаріупольРосія
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