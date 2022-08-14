Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Маріуполь: Росіяни заманюють до міста робітників з РФ, але "кидають" на зарплати — міськрада

Анастасія КалатурНеділя, 14 серпня 2022, 05:41
фото: getty

Росіяни привозять на роботи до тимчасово окупованого Маріуполя   робітників з РФ, обіцяючи вдвічі вищі, ніж в РФ, зарплати, але нічого не платять.

Джерело: Маріупольська міськрада

Деталі: Зокрема, зазначається, що до міста завезли з Петербурга мулярів, оздоблювальників, електромонтажників. Їм обіцяли зарплати вдвічі більші, ніж за аналогічну роботу у російських містах.

Маріупольська міськрада повідомляє, що "вже з‘являються перші відеозвернення від привезених працівників окупованих міст про те, що їх просто "кинули". Вони працюють без контрактів, а тепер їм ще не виплачують заробітну плату".

Місцевих жителів на ці роботи не беруть. Більшість маріупольців зараз без роботи. Тим, кому вдалося влаштувався не виплачують заробітну плату.

Нагадаємо: 10 серпня працівники комунального підприємства "Маріупольводоканал" відмовилися виходити на роботу через те, що їм не видали зарплату.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: МаріупольРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

фотоЩе один мер Куп’янська, на цей раз колишній, виявився зрадником

Окупанти обстріляли Енергодар, є поранені - мер

Повітряні сили завдали 10 авіаударів по окупантах

фотоЗСУ відкинули росіян від двох сіл – Гайдай

Британська розвідка: ідуть запеклі бої за Піски, на півдні Росія посилює підрозділи

Україна з новою зброєю змінює свою військову стратегію – NYT

Усі новини...
Маріуполь
У Маріуполі пролунав потужний вибух, радник мера назвав причину
Україна закликає світ не допустити судилища над захисниками в Маріуполі
З Маріуполя почали вивозити родини військових Росії – радник мера
Останні новини
17:14
Право бути мамою. Як українка змінила правила конкурсу краси "Міс Всесвіт"
17:04
У Латвії готують проєкт закону щодо обмеження використання російської мови
16:56
Окупанти демонтували два українські пам’ятники на Херсонщині – ОВА
16:27
ЗСУ знову вдарили по Антонівському мосту, керівний склад окупантів тікає – ОК "Південь"
16:26
фотоУ порту "Південний" завантажили зерном судно, яке вирушить до Ефіопії
16:08
Польща залучила військових до розчистки річки Одер, де масово гине риба
15:47
фотоЩе один мер Куп’янська, на цей раз колишній, виявився зрадником
15:38
Окупанти обстріляли Енергодар, є поранені - мер
15:28
Уряд хоче повернути акцизи на пальне
14:51
Міністр оборони Словаччини: в Україні немає наших МіГ-29
Усі новини...