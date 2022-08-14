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Мариуполь: Россияне заманивают в город рабочих из РФ, но "кидают" на зарплаты — горсовет

Анастасия КалатурВоскресенье, 14 августа 2022, 05:41
Мариуполь: Россияне заманивают в город рабочих из РФ, но кидают на зарплаты — горсовет
фото: getty

Россияне привозят на работы во временно оккупированный Мариуполь рабочих из РФ, обещая вдвое выше, чем в РФ, зарплаты, но ничего не платят.

Источник: Мариупольский горсовет

Детали: В частности, отмечается, что в город завезли из Петербурга каменщиков, отделочников, электромонтажников. Им обещали зарплаты вдвое больше, чем за аналогичную работу в российских городах.

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Мариупольский горсовет сообщает, что "уже появляются первые видеообращения от привезенных работников оккупированных городов о том, что их просто "кинули". Они работают без контрактов, а теперь им еще не выплачивают заработную плату".

Местных жителей эти работы не берут. Большинство мариупольцев сейчас без работы. Тем, кому удалось устроиться, не выплачивают заработную плату.

Напомним: 10 августа работники коммунального предприятия "Мариупольводоканал" отказались выходить на работу из-за того, что им не выдали зарплату.

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Темы: МариупольРосcия
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