ЗСУ відкинули росіян від двох сіл – Гайдай

Кожен кілометр Луганської землі підкорюється окупантам після значних втрат, повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай. Проте зараз Збройні сили змогли відкинути росіян від Спірного та Серебрянки Донецької області на межі з Луганщиною.

Джерело: Гайдай у Telegram

Деталі: За словами Гайдая, росіяни не полишають спроб окупувати Луганщину цілком і відзвітувати про це. Бої не припиняються ані вночі, ані зранку.

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Пряма мова Гайдая: "Після доволі швидкого захоплення Лисичанська ворог не може подолати відстань, меншу за площу цього міста. Так, випалює землю навколо, але кожен наступний кілометр йому підкорюється після значних втрат.

Намагалися окупанти штурмувати поблизу Спірного та Серебрянки, населених пунктів Донеччини, які розташовані на межі з нашим регіоном, – армія ворога зазнала вогневого ураження від наших Збройних сил та відступила.

Як і після ще семи спроб штурму з різних боків. На двох бої точаться і дотепер".

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Більше деталей: В ОВА нарахували, що поблизу десятьох міст та сіл росіяни атакували з повітря, зафіксовані ракетні удари.

А за ніч на 14 серпня артилерійські підрозділи ворога 15 разів обстрілювали населені пункти ствольним та реактивним озброєнням.