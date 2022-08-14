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ВСУ отбросили россиян от двух сел - ОВА

Роман ПетренкоВоскресенье, 14 августа 2022, 09:41
ВСУ отбросили россиян от двух сел - ОВА
фото ова

Каждый километр Луганской земли подчиняется оккупантам после значительных потерь, сообщил глава ОВА Сергей Гайдай. Однако Вооруженные силы смогли отбросить россиян от Спорного и Серебрянки Донецкой области на границе с Луганщиной.

Источник: Гайдай в Telegram

Детали: По словам Гайдая, россияне не оставляют попыток оккупировать Луганщину целиком и отчитаться об этом. Бои не прекращаются ни ночью, ни с утра.

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Прямая речь Гайдая: "После достаточно быстрого захвата Лисичанская враг не может преодолеть расстояние меньше площади этого города. Да, выжигает землю вокруг, но каждый последующий километр ему покоряется после значительных потерь.

Пытались оккупанты штурмовать близ Спорного и Серебрянки, населенных пунктов Донетчины, которые расположены на границе с нашим регионом, - армия врага потерпела огненное поражение от наших Вооруженных сил и отступила.

Как и после еще семи попыток штурма с разных сторон. На двоих бои идут до сих пор".

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Больше деталей: В ОВА насчитали, что вблизи десяти городов и сел россияне атаковали с воздуха, зафиксированы ракетные удары.

За ночь на 14 августа артиллерийские подразделения врага 15 раз обстреливали населенные пункты ствольным и реактивным вооружением.

Темы: Луганская областьвойнаВооруженные силы
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