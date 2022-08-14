ЗСУ б'ють ворога на Херсонщині, росіяни поливають вогнем Донеччину - дані ОВА

Важкою залишається ситуація на Донеччині та Херсонщині, Росія продовжує обстріли прикордонних областей.

Джерело: дані голів обласних військових адміністрацій

Деталі: Ситуація в регіонах станом на 8.00 14 серпня

Сумщина: зранку був обстріл Юнаківської громади з мінометів − 3 прильоти. Без втрат.

13 серпня за день росіяни здійснили 15 обстрілів 8 прикордонних громад області − Шалигинської, Хотінської, Білопольської, Зноб-Новгородської, Есманської, Новослобідської, Буринської та Великописарівської. Зафіксовано 223 прильоти. Є руйнування.

Дніпропетровщина: російська армія знову обстріляла два райони — Нікопольський та Криворізький. По Нікопольському ударили тричі — з "Градів" та ствольної артилерії. У Нікополі та Марганці пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, школа, магазини, газоводи та лінії електропередач.

У Марганці поранено одну людину, у лікарні.

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У Нікополі — без постраждалих.

У Криворізькому районі ворог обстріляв Зеленодольську громаду. Без жертв та руйнувань.

Харківщина: вночі окупанти влучили по цивільній інфраструктурі Зміївської громади. Горіли авто, приватне домоволодіння, пошкоджена критична інфраструктура.

Попередньо — 3 постраждалих.

По області протягом доби ворог завдавав артилерійських ударів по Харківському, Чугуївському, Ізюмському районах. Харків: вночі ударів не було.

У себоту ввечері близько 18 години зафіксували обстріл РСЗВ у Київському районі Харкова. Постраждалих немає, горіли господарчі споруди приватних домоволодінь.

Луганщина: окупанти намагалися штурмувати поблизу Спірного та Серебрянки, населених пунктів Донеччини, які розташовані на межі з нашим регіоном, — армія ворога зазнала вогневого ураження від ЗСУ та відступила.

Як і після ще семи спроб штурму з різних боків. На двох напрямках бої точаться і дотепер.

Донеччина: ситуація в області важка, за добу обстріляні Авдіївка, Бахмут, Краматорськ, Торецьк, с. Яковлівка, с. Карлівка, с. Галицинівка, смт. Північне, с. Первомайське, с. Мар’їнка, с. Срібне. Пошкоджено понад сто об’єктів, в тому числі 94 житлових будинки (приватні і багатоповерхові), приміщення ПРАТ "АКХЗ", дитячий садок, 2 автомобілі, приміщення ПАТ "Краматорського заводу теплоприладів", школа.

За добу по області 2 загиблих, 10 поранених.

Обов'язкова евакуація населення триває.

Миколаївщина: вночі ворог обстріляв обласний центр. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється. Напередодні ввечері Миколаїв також зазнав обстрілів — шістьма реактивними снарядами системи залпового вогню "Смерч" нанесено удар по житловим кварталам та промисловим об’єктам міста. Пошкоджень зазнали кілька будівель, поранення отримала одна цивільна особа.

Також за інформацією оперативного командування "Південь", надвечір, 13 серпня, трьома реактивними снарядами системи залпового вогню "Ураган" атаковано портову інфраструктуру Миколаєва. Без жертв.

Вночі внаслідок обстрілів с. Галицинове Галицинівської громади пошкоджено господарські споруди. Постраждалих немає.

Ввечері було зафіксовано ворожий обстріл смт Первомайське Первомайської громади. Постраждалих немає.

Ввечері 13 серпня були обстріли за межами сіл Червна Долина та Поляна. Вночі — обстріли по сільськогосподарських спорудах с. Широке. Постраждалих немає.

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Так, протягом минулої доби були обстріли територій смт Березнегувате, сіл Лепетиха та Кавказ.

Херсонщина: ЗСУ продовжують завдавати влучних ударів по позиціях окупантів на Херсонщині. У деокупованих населених пунктах Херсонщини життя розвивається: Укрпошта почала видавати пенсії, також у цих селах працюють волонтери, медики і правоохоронці.

Загалом ситуація по області напружена. На Херсонщині практично не залишилося незахоплених росіянами установ та підприємств. Критичною залишається ситуація в області у освітній сфері: за інформацією пропагандистських ЗМІ на території Херсонщини буде працювати біля 100 навчальних закладів, але бракує педагогів.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеськїй, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині.