ВСУ бьют врага на Херсонщине, россияне поливают огнем Донетчину - данные ОВА

Сложнейшей остается ситуация в Донецкой и Херсонской областях, Россия продолжает обстрелы пограничья.

Источник: данные глав областных военных администраций

Детали: Ситуация в регионах по состоянию на 8:00 14 августа

Сумщина: утром был обстрел Юнаковской общины из минометов – 3 прилета. Без потерь.

13 августа за день россияне совершили 15 обстрелов 8 пограничных общин области – Шалыгинской, Хотинской, Белопольской, Зноб-Новгородской, Эсманской, Новослободской, Буринской и Великописаревской. Зафиксировано 223 прилета. Есть разрушения.

Днепропетровщина: российская армия снова обстреляла два района - Никопольский и Криворожский. По Никопольскому ударили трижды - из "Градов" и ствольной артиллерии. В Никополе и Марганце повреждены многоэтажные и частные дома, школа, магазины, газопроводы и линии электропередач.

В Марганце ранен один человек, госпитализирован.

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В Никополе – без пострадавших.

В Криворожском районе враг обстрелял Зеленодольскую общину. Без жертв и разрушений.

Харьковщина: ночью оккупанты попали по гражданской инфраструктуре Змиевской общины. Горели авто, частное домовладение, повреждена критическая инфраструктура. Предварительно – 3 пострадавших.

По области в течение суток враг наносил артиллерийские удары по Харьковскому, Чугуевскому, Изюмскому районам. Харьков: ночью ударов не последовало.

В субботу вечером около 18 часов зафиксировали обстрел РСЗО в Киевском районе Харькова. Пострадавших нет, горели хозяйственные постройки частных домовладений.

Луганщина: оккупанты пытались штурмовать близ Спорного и Серебрянки, населенных пунктов Донетчины, которые расположены на границе с нашим регионом, — армия врага потерпела огневое поражение от ВСУ и отступила.

Как и после еще семи попыток штурма с разных сторон. На двух направлениях бои идут до сих пор.

Донетчина: ситуация в области тяжелая, за сутки обстреляны Авдеевка, Бахмут, Краматорск, Торецк, с. Яковлевка, с. Карловка, с. Галицыновка, пгт. Северное, с. Первомайское, с. Марьинка, с. Серебряное. Повреждены более ста объектов, в том числе 94 жилых дома (частные и многоэтажные), помещения ЧАО "АКХЗ", детский сад, 2 автомобиля, помещения ПАО "Краматорского завода теплоприборов", школа.

За сутки по области 2 погибших, 10 раненых.

Обязательная эвакуация населения продолжается.

Николаевщина: ночью враг обстрелял областной центр. Подробная информация о последствиях уточняется. Накануне вечером Николаев также подвергся обстрелам — шестью реактивными снарядами системы залпового огня "Смерч" нанесен удар по жилым кварталам и промышленным объектам города. Повреждения получили несколько зданий, ранения получило одно гражданское лицо.

Также по информации оперативного командования "Південь", к вечеру 13 августа тремя реактивными снарядами системы залпового огня "Ураган" атакована портовая инфраструктура Николаева. Без жертв.

Ночью в результате обстрелов с. Галициново Галициновской общины повреждены хозяйственные постройки. Пострадавших нет.

Вечером был зафиксирован вражеский обстрел пгт Первомайское общины. Пострадавших нет.

Вечером 13 августа были обстрелы за пределами деревень Червона Долина и Поляна. Ночью обстрелы по сельскохозяйственным сооружениям с. Широкое. Пострадавших нет.

Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской общины. Так, за прошедшие сутки были обстрелы территорий пгт Березнеговатое, сел Лепетиха и Кавказ.

Херсонщина: ВСУ продолжают наносить меткие удары по позициям оккупантов в Херсонской области. В деоккупированных населенных пунктах Херсона жизнь развивается: Укрпочта начала выдавать пенсии, также в этих селах работают волонтеры, медики и правоохранители.

В общем, ситуация по области напряженная. В Херсонской области практически не осталось незахваченных россиянами учреждений и предприятий. Критической остается ситуация в области в образовательной сфере: по информации пропагандистских СМИ на территории Херсонщины будет работать около 100 учебных заведений, но не хватает педагогов.

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Запорожской, Одесской, Хмельницкой, Тернопольской областях, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Киевской и Житомирской областях.