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Міністр оборони Словаччини: в Україні немає наших МіГ-29

"Європейська правда"Неділя, 14 серпня 2022, 14:51
Ярослав Надь. фото з Telegram

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заперечив інформацію про те, що його країна вже передала Україні винищувачі МіГ-29.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

"Наші винищувачі МіГ-29 не в Україні. Це неправдива інформація. Вони й досі у Слячі (військовий аеродром, - ред.). Вони охоронятимуть наш повітряний простір до кінця серпня, ви побачите їх 27 серпня на SIAF (Словацький міжнародний авіаційний фестиваль, - ред.), де вони офіційно попрощаються", - написав він.

"Ми ведемо переговори з нашими союзниками і партнерами, що з ними робити далі. Рішення ще не прийнято. Ми повідомимо вас, коли це зміниться", - додав міністр.

Чотири роки тому Словаччина замовила у США 14 винищувачів F-16. Спочатку перші машини мали надійти до Словаччини вже цього року, а решта – через рік, але врешті-решт вони прибудуть не раніше 2024 року. Американські винищувачі мають замінити МіГ-29.

Надь наприкінці квітня повідомив, що Польща готова захищати повітряний простір Словаччини після припинення роботи винищувачів МіГ-29 і до поставки нових винищувачів F-16.

З вересня Словаччина також може розраховувати на те, що Чехія теж допоможе своїми винищувачами захищати повітряний простір.

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Ще на початку липня прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер припустив, що країна може передати Україні свої винищувачі МіГ-29 і танки радянського виробництва, але відмовився розкривати подробиці цих дискусій.

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Теми: Словаччинавійна
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